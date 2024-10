La decisión del Cholo Simeone con Julián Álvarez para el Atlético de Madrid vs. Lille por Champions League

Atlético de Madrid marcha de gran manera en LaLiga al encontrarse invicto y tercero detrás de Barcelona y Real Madrid, aunque sin convencer desde lo futbolístico por el dinero invertido en el mercado de pases. Además, por Champions League buscan revertir lo que fue su último partido, en el que cayeron por 4 a 0 ante Benfica en condición de visitante. Por eso, ante Lille en el Civitas Metropolitano, el Cholo Simeone definió que irá con lo mejor disponible, utilizando allí a Julián Álvarez como titular.

El delantero nacido en Calchín lleva 8 titularidades en 12 partidos jugados y por Champions ha sido inicialista en las dos presentaciones, ante Leipzig y Benfica. Para el duelo frente al Lille francés, que se disputará este miércoles en Madrid desde las 16 horas de Argentina, Simeone confirmó a Julián para estar desde el arranque.

Si bien no dio el equipo en un 100%, ya que se guarda algunas dudas en el mediocampo, el Cholo dio como titulares a Álvarez, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann como tridente ofensivo. En el resto del armado del once habrán diversos cambios y Simeone tendrá varias bajas, ya que Robin Le Normand, César Azpilicueta, Marcos Llorente, Clement Lenglet y Pablo Barrios no están disponibles por lesión.

Nahuel Molina se mantendría en el once y regresaría Rodrigo De Paul junto con Conor Gallagher en la mitad de cancha. Y aparece una duda respecto al volante por izquierda, ya que Javi Galán, Samuel Lino y Giuliano Simeone pelean por ese lugar en el XI inicial.

El posible 11 titular de Atlético de Madrid ante Lille por Champions League

Sin confirmación oficial de momento, el Cholo Simeone jugaría con Jan Oblak al arco, Axel Witsel, Josema Giménez y Reinildo en la defensa; Nahuel Molina Rodrigo De Paul, Conor Gallagher y Javi Galán/Samuel Lino en el mediocampo y Antoine Griezmann junto con Julián Álvarez y Alexander Sorloth en la zona ofensiva.

El elogio de Diego Simeone a Julián Álvarez

En conferencia de prensa, el Cholo fue muy elogioso con el delantero argentino que llegó al Atleti en el último mercado a cambio de 75 millones de euros. Sobre él, el DT dijo: “Está más adaptado a Madrid y empieza a ser diferencial, hará cosas diferentes“.

En los 12 partidos que Álvarez lleva en el Atlético de Madrid, en 8 de ellos ha sido titular y en cuatro suplente. Esta, ante Lille, será la novena ocasión en la que el argentino iniciará como titular.

El pasado fin de semana fue suplente ante Leganés para que reduzca la cantidad de minutos acumulados entre lo que jugó en el colchonero y la Selección Argentina, sobre todo porque el Atleti necesita ganar por Champions ante el conjunto francés, ya que en la última jornada internacional sufrió una dura derrota por 4 a 0 ante Benfica.

Entre Selección y club, Julián lleva disputados 996 minutos desde la finalización de los Juegos Olímpicos hasta la fecha, y no ha tenido descanso entre temporadas debido a que representó a la Albiceleste en Copa América y París 2024.

