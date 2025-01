Ni Bayern ni Real Madrid, Guardiola reveló el equipo que quiere evitar en la Champions League: “Me destruye”

Manchester City finalmente fue capaz de avanzar a la próxima fase de la UEFA Champions League. A pesar de iniciar perdiendo, logró dar vuelta su partido ante Brujas y meterse entre los 24, pero ahora tendrá un duro desafío en la forma del Real Madrid o Bayern Múnich.

Pep Guardiola deberá enfrentarse a Carlo Ancelotti y los suyos, o bien a los dirigidos por Vincent Kompany, en la próxima ronda. Aún así, no fue a ninguno de estos dos equipos a los que describió como el verdadero rival a evitar en esta edición de la competición continental.

En su lugar, Guardiola se refirió al Barcelona, donde es leyenda tanto por su etapa como jugador y como entrenador, como el equipo que prefiere no enfrentar en la Champions. “Es una buena pregunta, tal vez el Barcelona“, expresó Guardiola hablando en el programa Che Tempo Che Fa. Y luego explicó: “El afecto que tengo [por el club] me destruye. Nací en una ciudad pequeña muy cerca [de Barcelona] y nunca es fácil enfrentarlos.”

Guardiola lo ganó todo con Barcelona y ahora no quiere enfrentarlos.

Qué dijo Guardiola sobre el duelo de 16avos vs. Real Madrid o Bayern Múnich

“Enfrentar a Bayern Múnich o Real Madrid será realmente duro“, reconoció Guardiola. “Ellos son mejores que nosotros ahora mismo, ambos, pero no sé qué pasará en las próximas dos semanas”, agregó a modo de reflexión.

No obstante, se mostró esperanzado por la vuelta de sus jugadores: “Pero eso será en dos semanas, y en dos semanas tendremos algunos jugadores de regreso y a nuestros nuevos fichajes [disponibles], espero que podamos hacer dos buenos partidos”.

Bayern Múnich o Real Madrid, los rivales que deberían preocupar a Guardiola.

“Ruben [Dias] y Nathan [Ake] estarán de regreso, Jeremy [Doku], Oscar [Bobb], los nuevos ficahjes. Si todos están disponibles, podemos competir”, finalizó. Marmoush y Khushanov ya debutaron como titulares vs. Chelsea por Premier League, mientras que Vitor Reis esperó en el banco, pero no los pudo utilizar vs. Brujas porque aún no estaban inscriptos.

Los 16avos de final de la Champions League se sortearán este viernes y se disputarán entre el 11 y 12 (ida) y el 18 y 19 (vuelta) de febrero. Para Manchester City, las únicas dos opciones son Bayern Múnich y Real Madrid, un nuevo gran desafío para Guardiola.

