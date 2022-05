La final de la Champions League tiene a todo el mundo frente a la pantalla televisiva. Y no es para menos, tanto Real Madrid como Liverpool son los dos mejores equipos del globo terráqueo, con dos estilos de juego bien marcados y con aficionados que son reconocidos mundialmente por su fanatismo.

Quienes tuvieron la posibilidad de concurrir a Anfield, explican que es una obra de teatro estar frente a la tribuna de los hinchas del equipo inglés, quienes entonan el mítico himno "You'll Never Walk Alone". Y en la antesala al choque ante el Merengue, aquellos que no pudieron viajar hacia Stade de France y se quedaron en las calles de la ciudad que le dio origen a The Beatles, aprovecharon para generar una marea roja que cantó al ritmo de una histórica canción del fútbol argentino.

A través de su cuenta de Twitter, Daniel Grinbank, el productor musical que en los '90 provocó las visitas de The Rolling Stones al suelo argento, compartió un video en donde se puede ver y escuchar a los fanáticos de Liverpool cantando al ritmo de Fito Páez. Sí, aunque usted no lo crea, utilizaron el ritmo de la histórica "Y dale alegría a mi corazón", publicada en el álbum 'Tercer Mundo'.