La gran final de la Copa América 2024 de Estados Unidos entre los seleccionados de Argentina y Colombia comenzó antes del pitazo inicial, con serios incidentes en el ingreso de los aficionados de ambos países al imponente Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

Posteriormente, ya en el verde césped, el equilibrio se hizo presente entre los comandados estratégicamente por Lionel Scaloni y los dirigidos por Néstor Lorenzo. Inclusive, la escuadra colombiana expuso los mejores argumentos en el tramo inicial.

Así las cosas, la primera nota realmente destacada del primer tiempo tuvo al mismísimo Lionel Messi como protagonista. Pero, lamentablemente para los campeones en la Copa del Mundo de Qatar 2022, no tuvo que ver con un gol, una asistencia o una pincelada.

Por el contrario, se trató de un problema físico del astro que se encuentra militando en el Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos. Es que quedó extremadamente dolorido como consecuencia de una acción en la que no pudo gravitar.

En la recta final del período inicial, el ex jugador de Barcelona y Paris Saint-Germain recibió el esférico en la puerta del área pero decidió no rematar y se fue abriendo hacia la izquierda. Sin embargo, se cerró demasiado y su remate no generó ningún riesgo.

Pero, al impactar la pelota demasiado exigido, el experimentado fenómeno de 37 años de edad terminó sufriendo un fuerte dolor en uno de sus tobillos, por lo que quedó tendido en el suelo con claras muestras de dolor y preocupando a propios y extraños.