Vinicius Jr, figura estelar en la obtención de la última Champions League a la que hizo lugar en sus vitrinas Real Madrid, llegó a Estados Unidos como la gran esperanza de la Selección de Brasil en la Copa América 2024 y como una de las principales atracciones de la competencia.

Por eso resultó curioso que cuando tan solo falta un día para el estreno de la Verdeamarelha, enfrentando a Costa Rica en SoFi Stadium de California, un exjugador y compatriota como Carlos Alberto Gomes, que disputó la Copa América de 1979, lo haya salido a criticar con dureza y sin motivo alguno.

“Llevo aquí 44 años y a mí nunca me han dicho ‘negro’, lo que pasa con él es que es un provocador, aunque ahora está mejor… Pero es un poco payaso”, dijo Pintinho, quien en su carrera profesional pasó por Sevilla y Cádiz, y desde entonces radica en España.

El exjugador de la Selección de Brasil dijo que aunque Vinicius ha mejorado algunas de esas actitudes que le critica, todavía no lo convence como futbolista, especialmente cuando se trata de ser conductor de un seleccionado que no atraviesa uno de los mejores momentos de su historia futbolística.

Vinicius quiere liderar a Brasil en la Copa América 2024.

“Yo he sido muy crítico con él, pero ahora está un poco mejor, le han dado un toquecito y está un poco mejor de cabeza. Pero a mi la verdad que todavía no me he convencido para ser un jugador”, le dijo a Flashscore.

Casemiro, otro que no se salvó de la crítica

Pintinho se mostró de acuerdo con la no convocatoria de Casemiro para disputar la Copa América 2024 y también fue crítico del jugador de Manchester United. “No me gusta nada. Es un centrocampista que recupera muchos balones, pero que después no sabe qué hacer con el mismo. Para mí debe estar fuera del fútbol brasileño”, esgrimió.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs. Costa Rica?

Las selecciones de Brasil y Costa Rica harán su estreno en la Copa América 2024 este lunes, desde las 22.00 en hora de Argentina, en el SoFi Stadium de Inglewood, California.