Copa América: Conmebol apunta a los futbolistas y no reconoce el mal estado de las canchas

Uno de los temas que más polvareda levantó en la primera fase de la Copa América de los Estados Unidos 2024 fue el estado de los campos de juego de los estadios. Todo se despuntó con el encuentro inaugural en el que la Selección Argentina enfrentó a Canadá en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

Es que el recinto mencionado, habitualmente, cuenta con una superficie de césped sintético, el cual es aceptado por la Major League Soccer para que ahí haga de local el Atlanta United. Pero para el certamen continental, por reglamento, el terreno de juego debe ser de hierba natural. Y la transición de una consistencia a la otra no se realizó con los tiempos necesarios para que estuviese a la altura (Atlanta jugó el 15 de junio y Argentina vs. Canadá fue el 20).

Y en efecto, Lionel Scaloni, Lionel Messi, Emiliano Martínez y Cristian Romero, entre otros protagonistas de la Selección Argentina, manifestaron su descontento, sobre todo, tras el duelo que abrió la Copa América. ”La cancha no ayuda mucho, no podés jugar de primera, no podés jugar mucho, necesitás siempre un tiempo más, incluso dos, y entonces encontrar los espacios entre líneas es más difícil porque todo se hace más lento”, comentó el capitán de la Albiceleste.

Al respecto, la Conmebol se manifestó por primera vez este primero de julio en una conferencia de prensa en la que citó a los principales medios que se encuentran realizando la cobertura del torneo, entre ellos, a BOLAVIP. Allí dejaron en claro que la organización no tiene la misma impresión que los futbolistas de la Scaloneta (o incluso que Vinícius Júnior, quien también se quejó del campo del Estadio SoFi de California, en donde Brasil empató 0 a 0 con Costa Rica).

“Es una mala percepción estética por parte de los protagonistas. Ellos dijeron que los campos de juego estaban mal, pero nadie nos dijo por qué entendían que esto era de esta manera. Las evaluaciones fueron las mismas para todos los estadios de la Copa América y en todos sacamos conclusiones absolutamente positivas. Además, no se registraron riesgos para ninguno de los jugadores”, apuntó Frederico Nantes, director de competiciones de Conmebol, quien estuvo acompañado por Maristela Kuhn, la ingeniera agrónoma encargada del césped de cada estadio de la Copa América.

Conmebol admitió que la Final de la Copa América podría cambiar de sede

En la misma exhibición, los representantes de la Conmebol antes mencionados se expresaron sobre el campo de juego de la Final y las condiciones climáticas a las que se expone. “Si llueve mucho el día de la final, el drenaje de ese campo está muy preparado para asumir el agua”.

No obstante, Frederico Nantes admitió que la organización, de todas maneras, tiene una alternativa en caso de que el Hard Rock Stadium no se encuentra en condiciones para la definición del campeonato: “Plan B siempre existe en caso de cualquier eventualidad, pero ni queremos pensar en ello“.