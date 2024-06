Los Reggae Boyz, como popularmente se conoce a la Selección de Jamaica, son uno de los combinados nacionales que disputarán la Copa América 2024. Sin embargo, lo harán sin una de sus figuras más rutilantes, la cual milita en la Premier League y que decidió apartarse del seleccionado por diferencias con la Federación.

Se trata de Leon Bailey, quien casualmente es compañero de Emiliano ‘Dibu’ Martínez en Aston Villa. El extremo, que supo vestir la camiseta del Bayer Leverkusen, viene de jugar 52 partidos en la temporada, y fue una de las figuras de los Villanos, con 14 goles y 14 asistencias producidas.

Charlando con el podcast Let’s Be Honest, presentado por el influencer JaiiFrais, Leon Bailey cargó contra la Federación de Fútbol de Jamaica (JFF), y reveló los motivos por los que no jugará la Copa América. “No nos pagan. No recuerdo cuándo fue la última vez que recibí un dólar del seleccionado nacional. No es nada profesional, en formas en que no pueden ni imaginar“, afirmó Bailey.

“Llegó un momento en el que me dije a mi mismo que estar en el seleccionado me drena demasiada energía”, aseguró Bailey a la hora de explicar por qué no formará parte del plantel de los Reggae Boyz que jugará la Copa América y compartirá grupo con México, Ecuador y Venezuela.

Leon Bailey vistió la camiseta de Jamaica en 28 oportunidades.

Bailey no será la única estrella ausente del plantel de Jamaica

Hoy por hoy, hay dos futbolistas que han defendido los colores nacionales de Jamaica que destacan en el mundo fútbol. Uno es Leon Bailey, y el otro es Michail Antonio, delantero del West Ham United.

Pero a pesar de su presente, el delantero de los Hammers tampoco dirá presente en Estados Unidos para disputar la Copa América. No obstante, su decisión de apartarse del seleccionado aún no tiene explicación oficial.

Michail Antonio también se bajó de la convocatoria de la Selección.

Esto dejará a Decordova Reid como el único jugador de la Selección de Jamaica que juega en la Premier League, aunque el plantel tiene varios futbolistas en la segunda división inglesa y también en la MLS.

La respuesta de la Federación

Tras conocerse la decisión de Bailey y sus públicas declaraciones, la JFF presentó un comunicado oficial en el cual refutó los comentarios de Leon Bailey en los cuales cargaba contra la forma en la que la Federación se maneja para con los jugadores.

“Sus afirmaciones son falsas”, declaró Michael Ricketts, Presidente de la Federación. “Lo que se dijo fue desafortunado porque algunas de las cosas que se han dicho levantaron preguntas por parte de los sponsors”, agregó en diálogo con el portal local Jamaica Observer.

Michael Ricketts, Presidente de la Federación de Jamaica, respondió a las afirmaciones de Bailey.

Ricketts continúo diciendo: “No entendemos sobre sus afirmaciones de que tiene que sacar sus propios boletos de avión y que tiene que viajar en clase económica”. Y explicó que “la política de la JFF tiene una política de darle a todos los jugadores pasajes para la clase Premium Economy, similar a lo que hacen otras organizaciones deportivas.”

Cerró su respuesta a Bailey comentando que: “El honor de jugar para tu país es algo que todos los jamaiquinos patriotas quieren hacer, aunque reconocemos que no podemos igualar a nivel financiero aquello que ofrecen los clubes profesionales.”