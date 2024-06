En México ya se arrepienten de no haber apostado por otro DT argentino: "Tuvieron a Bielsa y no lo quisieron"

La derrota 1-0 ante Venezuela caló hondo en el orgullo del fútbol mexicano, deseoso de presentarse como una potencia continental en la Copa América 2024 pero lejos de presentar argumentos suficientes para convencer al resto. Como ya había sucedido con Gerardo Martino tras la frustración que dejó el Mundial de Qatar, fue el entrenador Jaime Lozano el principal apuntado por el último traspié.

Tal había sido el descontento con el Tata, tantas y tan absurdas las teorías conspirativas de una clara intención de el ahora DT de Inter Miami de jugar para la Selección Argentina en aquella fase de grupos de la Copa del Mundo y tan malos los resultados de Diego Cocca como sucesor inmediato, que para quedarle bien a los hinchas y a la prensa la Federación Mexicana de Futbol se obligó a contratar a un seleccionador nacido en el país, incluso cuando la oferta no era demasiado seductora.

Ante la primera derrota en la presente edición de la Copa América, muchos de los que habían pedido un entrenador mexicano, especialmente desde la prensa, apuntaron contra Lozano y hasta empezaron a sugerir nombres para reemplazarlo. Incluso hubo quien se encargó de recordar que pudieron avanzar por Marcelo Bielsa antes que se vinculara a la Selección de Uruguay.

“La Federación, la Selección, genera millones de dólares que se los reparten entre los equipos para que inviertan, no todos, en sus fuerzas básicas (divisiones inferiores). ¿Van a invertir? Inviertan en un técnico de peso, en un técnico que venga a cambiar algo. Lo tuvieron a Bielsa, eh. Ahí lo tuvieron y no lo quisieron”, expresó Gustavo Mendoza desde la mesa de La Última Palabra, de Fox Sports.

Bocha Batista le ganó el duelo estratégico a Lozano.

Como contrapunto, el periodista criticó la elección de Jaime Lozano para comandar el proceso que tiene como gran objetivo el Mundial de 2026 que los tendrá como anfitriones, junto con Estados Unidos y Canadá: “A la peor camada de la Selección, le pones al peor técnico en la historia de la Selección. Porque es el más inexperto que hemos tenido en la historia de la Selección”, se quejó.

El recorrido de Jaime Lozano como entrenador

En 2017, tras su retiro como futbolista profesional, Jaime Lozano hizo su primera experiencia como entrenador en Querétaro y conquistó la Supercopa de México. Pese a que sus números no fueron los mejores, pues apenas estuvo por encima del 38 por ciento de efectividad y tuvo más derrotas que victorias, fue llamado a trabajar con los seleccionados juveniles y comandó al equipo olímpico que en los Juegos de Tokyo se quedó con la medalla de bronce. En 2022 lo hizo bien con Necaxa, aunque no le alcanzó para coronar, y tuvo el año pasado la oportunidad de convertirse en el entrenador de El Tri, tras la destitución de Diego Cocca.

Haber ganado la Copa de Oro que se disputó a mediados del año pasado, sin cruzarse con Estados Unidos pero eliminando en el camino a Costa Rica, Jamaica y Panamá en la final, le dio a Jimmy créditos como DT y México se sintió candidato a dar pelea en la Copa América que está en curso y que lo encuentra obligado a ganarle a Ecuador en la última jornada de la fase de grupos para acceder a cuartos de final.

¿Por qué no llegó Bielsa a México?

Jesús Martínez, propietario de León y Pachuca, había encabezado las gestiones para seducir a Marcelo Bielsa en contra de aquel pulso mayoritario que pedía por un seleccionador autóctono. El año pasado, en diálogo con ESPN, dio algunos detalles sobre el desarrollo de las negociaciones.

“Bielsa quería ser entrenador. No sabes el proyecto que traíamos. Impresionante. Hablamos no menos de seis horas. Estaba emocionado con lo que teníamos”, había señalado. Todo parecía encaminado, pero finalmente se argumentó que el ahora entrenador de Uruguay era demasiado caro y se optó por Diego Cocca, quien a los pocos meses fue destituido y reemplazado por Jaime Lozano. “Marcelo Bielsa no vino a México por negligencia de los responsables del futbol, en su momento, llámese responsables a dueños de algunos equipo”, le confirmó a ESPN una fuente cercana a la FMF.