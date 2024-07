Por los cuartos de final de la Copa América 2024, la Selección Uruguaya se quedó con el clásico ante Brasil, se metió en la próxima instancia y profundizó la crisis futbolística de su rival. Sin Vinícius Júnior en cancha, la Verdeamarela se despidió más temprano de lo esperado.

El resultado en sí generó enorme repercusión y críticas para el combinado brasileño. Sin embargo, hubo una secuencia en particular, y fuera de partido, que fue de lo más comentada luego de consumada la eliminación. Es que, antes de los penales, a Dorival Júnior se lo vio intentando ingresar a la ronda de sus jugadores para dar indicaciones, aunque sin éxito.

En charla con Globo, el entrenador explicó sobre su accionar: “En todas las definiciones en las que participé nunca entré en ese círculo. Todo lo que hicimos fue preparatorio y antes del partido. En ese momento, no necesito decir nada. A menos que note una diferencia, una dificultad, un problema, un cambio repentino. Pero no fue así, todo estaba definido“.

Y se extendió: “En el último minuto del partido ya habíamos definido quiénes serían los pateadores. Generalmente me mantengo bastante alejado. Si tomas imágenes de otros juegos, puedes ver que no voy allí. El momento es del jugador. De él para él. No me gusta participar y lo evito, porque es un momento de tranquilidad y de recordar todo lo que has hecho“.

Además, explicó cómo fue la charla con el cuarto árbitro: “Me había llamado porque quería saber qué jugador sería excluido de los tiros porque Uruguay tenía un jugador expulsado y ese corte debía ser antes del inicio de la definición. Cuando regresé no iba a decir nada, pero decidí hablar de concentración. Fue lo único que abordé, pero noté que el equipo estaba tranquilo“.

