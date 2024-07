Colombia es la gran revelación de la Copa América que se celebra en los Estados Unidos. La flamante semifinalista goleó 5-0 a Panamá en cuartos y fue primera en su grupo por encima de Brasil, es la que más tantos anotó en estos cuatro partidos y se ilusiona con conseguir el título.

En este contexto, Adolfo El Tren Valencia dialogó en exclusiva con Bolavip y palpitó el choque con Uruguay y una posible final ante la Argentina.

-¿Y qué crees que cuál es la combinación que pudo implementar Lorenzo?Juventud, experiencia, le dio confianza suficiente. ¿Por dónde crees que pasa la combinación?

-Todas esas cosas hacen parte del buen conjunto para que se haga un buen trabajo, porque la confianza se necesita. Se necesita también tener la experiencia para jugar tranquilo, bien al fútbol. Se necesita tener un buen grupo para que ese grupo trabaje con ganas, con armonía, para que los resultados se den. Y entonces, por todos lados, estamos viendo una selección bastante competitiva.

Nosotros tenemos claro que estamos con el objetivo de ganar. Y si no se puede ganar también felicitar a los muchachos porque han hecho un buen trabajo.

-¿Hoy esta Selección de Colombia se parece a la mejor Colombia que vos también integraste en el 94, esa que le ganó a la Argentina 5-0 en el Monumental o la ves diferente?

-Sí. Yo lo veo así. Veo que están trabajando bien, están están haciendo ese papel que nosotros veníamos haciendo, un papel bastante interesante donde

se jugaba bien al fútbol. Se tocaba, había compañerismo, no había egoísmo. Miren que eso lo muestra cuando este muchacho, el delantero de River, Borja, cómo todos fueron a abrazarlo. Entonces, ahí se ve la calidad humana que hay en el grupo, de que le están diciendo que también él es importante en el grupo y que en cualquier momento cualquiera de los delanteros que tengan la oportunidad de jugar, ellos lo van a recibir bien. Entonces me gustó ese detalle que hicieron con Borja.

– ¿Creés que hoy Colombia es la mayor candidata a ganar la Copa América?

-Sí, por lo que está mostrando sí. Nosotros nunca podemos descartar a Argentina o Uruguay que son dos rivales fuertes, que mentalmente son fuertes y son ganadores.Pero uno en la vida cada día uno aprende. Entonces Colombia está aprendiendo que también para ganar también tiene que pensar de igual manera como piensan las otras elecciones. Porque cuando uno quiere ganar un título, uno se lo gana con trabajo y con esfuerzo. Fácil no va a ser.

-¿Y qué opinás de James Rodríguez? ¿Creés que es el mejor jugador hoy de Colombia o hay otros a los que vos apuntas?

-No, todos todos todos están jugando bien, pero pero a James lo estamos viendo muy bien transformado, muy bien comprometido. Es un jugador que que que que su rendimiento lo ha levantado, porque una cosa es que verlo en los equipos y otra cosa es verlo en la Selección. Jame es el típico jugador de selección. En la selección no sé qué tiene, si es que quiere mucho esa camiseta, pero él juega muy diferente. Cuando él se pone esa camiseta es otro jugador. Y eso es lo que queremos de él. Madurez, compromiso y seriedad, que se cuide. Y que así como los colombianos creen en él, él también se ponga la camiseta a luchar por esa camiseta.

-Te llevo al terreno de la selección argentina porque hoy parece que jugando bien o jugando mal es imbatible. ¿Cómo la ven jugadores o ex jugadores desde otro lado que no sean argentinos?

-La selección argentina siempre ha tenido un buen grupo y lo que sabemos nosotros es que viene de ese campeón mundial. Entonces siempre ese ego de ese campeón mundial yo no van a quererlo que se lo bajen de la noche a la mañana. Ellos se ganaron eso con esfuerzo, con ganas con un poquito también de suerte, porque los penales también influye mucho la suerte. Pero están ahí y siempre Argentina, siempre la mentalidad que tiene Argentina, Brasil, Uruguay, es de querer ganar todo. Entonces nosotros como colombianos tenemos que pensar en lo mismo. Van a hacer partido a muerte.

–¿Cuál es tu opinión acerca de Néstor Lorenzo, el técnico de la selección de

Colombia?

-Lo de Néstor Lorenzo no es casualidad porque él viene a hacer un trabajo bueno con el profe Pekerman. Él ya conoce, él era uno de los que siempre uno ve a Pekerman haciéndole muchas instrucciones a él, el que se metía al campo a trabajar a los muchachos. Era un entrenador que ya conocía el grupo, por eso él arma esa base. También confía en Jaime porque él vio que en Brasil, James se estacó mucho entonces él dice, ‘Es un jugador que yo ya los conozco mucho, no viene muy bien jugando por sus lesiones en Brasil, pero aquí si yo lo recupero

anímicamente, mentalmente, es mucho lo que él me va a dar’.¿Y ya la otra respuesta, cuál es la que me dijiste?

-Y por otro lado, ¿por qué crees que de los cuatro técnicos semifinalistas de la Copa América, tres son argentinos?



-Cuando comienzan a pedir muchos técnicos argentinos porque están de

resultado el trabajo que ellos muestran dentro del campo. Técnico que sí, que están mostrando un buen nivel de todos lo que ellos aprendieron.

-¿Crees que hoy los técnicos argentinos son superiores a los colegas de otros países de Sudamérica?

-De pronto yo no lo veo de ese lado, porque uno también tiene que aprender a respetar a los entrenadores de otros países. Pero veo que sí están haciendo un buen trabajo. El trabajo que ellos están haciendo y están poniendo en práctica se

está viendo y por eso son elegidos y eso es bueno para ellos, de que se sigan consolidado, que todo mundo los tenga en cuenta para dirigir en cualquier país.

Entonces ya los otros también tienen que aprender y prepararse también para ser también uno grande y ser bueno. Entonces la vida es esa. Cada día tiene que trabajar más para uno ir mejorando las cosas de cuanto ir corrigiendo lo que le hace falta a uno.

-¿Hay un Tren Valencia hoy en la Selección de Colombia?

-Claro, todos los que están ahí son tres Valencia porque es mi selección.

Me gusta mucho el trabajo que está haciendo Lucho Díaz. Es un muchacho que desde hace mucho tiempo estaba esperando una oportunidad en la selección.

Ha llegado y ha hecho las cosas bien. Sabemos todo lo que ha aprendido en el Liverpool y esa experiencia lo hace que sea titular e indiscutible en la selección

porque ha aprendido demasiado. Es un jugador que hace la pausa, cuando tiene que encarar, encara. Es un jugador totalmente diferente a los otros delanteros.

-¿Te animás a un pronóstico?

-Claro, un 2-1 ganando Colombia.

-¿Y la final Argentina-Colombia?

-Esperemos ganar este partido y después vemos el otro.