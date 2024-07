Pese al título de la CONMEBOL Copa América 2024, llegó el día que los hinchas de la Selección Argentina no querían que llegue: Ángel Di María se retiró de la Albiceleste tras una intachable carrera con el combinado nacional y qué mejor que haberlo hecho con un trofeo bajo el brazo, en su etapa más ganadora con el equipo.

Entre lágrimas, Fideo fue entrevistado post partido y reveló una charla que tuvo con el plantel a pocas horas de la final contra Colombia. “Anoche se los dije a los chicos en la cena: esto lo soñé. Soñé que llegábamos a la final acá, que la ganaba y que me retiraba de esta manera. No tengo palabras. Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo. Le estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo y me hizo lograr lo que tanto busqué. ¿Qué mejor que así?”.

Como bien lo patentó, Di María volvió a romper la pared y recordó los más complicados que vivió con la Selección para llegar a su gran presente. “Parece fácil pero es difícil. Lo sé porque ya estuve 10/11 años del otro lado, luchándola, peleándola… no es fácil llegar a las finales y ganarlas. En algún momento tenía que pasar. Les dije a los de la anterior camada que me hubiera gustado ganar un título con ellos porque lo merecíamos. Había que seguir insistiendo y peleándola”, sentenció.

También hubo palabras para Lionel Messi, quien tuvo que abandonar el campo de juego tras haberse torcido el pie. “No estoy contento por la manera que tuvo que salir por su problema del tobillo”, dijo Angelito, pero luego agregó: “Por fin hoy pudimos ganar nosotros por él, darle una alegría a él y creo que fue una noche redonda”.

La emotiva salida de Di María contra Colombia

A los 115 minutos de partido, durante la segunda mitad del tiempo extra y con Argentina en ventaja durante la final, Ángel Di María fue sustituido y todo el Hard Rock Stadium lo ovacionó de pie mientras Nicolás Otamendi lo reemplazaba.