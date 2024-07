Leodán González, el encargado del VAR para Argentina vs. Ecuador: el día que Lionel Messi estalló por su actuación

Luego de una fase de grupos con puntaje ideal, la Selección Argentina afrontará la etapa de eliminación directa de la Copa América con el objetivo de defender el título que obtuvo en 2021. Ante Ecuador, los comandados por Lionel Scaloni buscarán un lugar en semifinales.

Para este compromiso, CONMEBOL confirmó al equipo arbitrar y uno de los integrantes hizo que se rememorara un polémico episodio en la edición 2019 del torneo. Se trata de Leodán González, que será el encargado del VAR en esta oportunidad.

El uruguayo ya ocupó este rol en un partido crucial para la albiceleste y no tuvo su mejor actuación. Por las semifinales de aquel 2019, cuando la Scaloneta recién se gestaba, cometió errores groseros que generaron una fuerte reacción de los jugadores argentinos, en especial de Lionel Messi.

Tras aquel partido, el astro se expresó con vehemencia en zona mixta: “Nos faltó el respecto con el arbitraje que hizo. Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y no fueron nunca al VAR. Una cosa increíble. Todo el partido fue así. Son jugadas claras que nunca revisaron, no fueron al VAR. Vieron manos boludas, faltas boludas, penales pelotudos… Y hoy no fueron al VAR“.

Aquella noche, la Canarinha avanzó a la final, dónde terminaría siendo campeón, favorecido por dos claras polémicas ante Argentina. Roberto Firmino anotó tras un penal no cobrado sobre Kun Agüero que ni fue revisado en el VAR y, más tarde, tampoco se analizó otra falta en el área sobre Nicolás Otamendi.

Los árbitros de Argentina vs. Ecuador

Árbitro: Andrés Matonte

A1: Nicolás Tarán

A2: Martín Soppi

4º: Gustavo Tejera

5º Pablo Llarena

VAR: Leodán González

AVAR: Richard Trinidad

AVAR 2: Christian Ferreyra

Cuándo y dónde se juega Argentina vs. Ecuador

La Albiceleste y la Tri abrirán la fase de eliminación directa este jueves desde las 22, hora argentina. El duelo se llevará a cabo en el Estadio NRG de Houston, Texas.