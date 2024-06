Con un gol de Lautaro Martínez sobre la hora, por el partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo A de la Copa América 2024, en el MetLife Stadium, la Selección Argentina venció a Chile por 1 a 0, por lo que de esta manera logró la clasificación a los cuartos de final del certamen.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos, así como también habló sobre lo que viene para su equipo en el torneo continental.

Además, fue consultado por la situación de Alejandro Garnacho, quien aún no sumó minutos en esta Copa América, y tampoco los vio en la última gira amistosa: “Falta que lo ponga yo, tiene que salir otro. Es muy fácil para ustedes, pero para mí no es fácil tomar esa decisión. Di María estaba en el banco, no sabíamos si Messi estaba al 100%. Nos encantaría que juegue porque es un chico que nos da una frescura muy buena, pero cuando uno hace el plan de partido tiene la intención de que a lo mejor puede entrar y después el partido cambia. Todavía no tuvo la oportunidad pero esperamos dársela y que la pueda aprovechar. Hoy juega uno y si lo hace bien le pone dificultad tanto al entrenador como al compañero”, comentó.

Y agregó confesando que es posible que tanto Garnacho como Carboni vean minutos ante Perú: “Es posible que jueguen Garnacho y Carboni. Vamos a ver porque hay más de 10 jugadores en el banco. No mire cómo va a ser el equipo, pero lo lógico sería que tengan minutos porque son chicos que nos pueden aportar”.

Alejandro Garnacho podría sumar minutos ante Perú. (Foto: Imago).

La rotación ante Perú

Ya clasificado a los cuartos de final, la Selección Argentina cierra su participación en la fase de grupos ante Perú, y Scaloni confesó que hará una rotación en el equipo titular, ya que tiene el deseo de ver tanto a los jugadores que vieron pocos minutos, como a los que aún no lo hicieron.

“El próximo partido es justo y así será que van a jugar los chicos que no jugaron estos partidos porque los necesito ver y se los merecen. Creo que el equipo siempre tiene esa actitud cuando el equipo se pone bravo. Ellos no se achican y juegan el partido que tienen que jugar, eso lo tenemos garantizado, aunque yo pienso que si el partido se pone feo tenemos que seguir intentando hacer nuestro fútbol”, soltó.

El análisis del partido

“Fue un triunfo merecido, la verdad que el partido no estaba fácil y se ganó en el momento menos esperado porque ya se estaba yendo el partido. El equipo siguió creyendo, atacando, más allá de que ellos en los últimos 10 minutos se empezaron a estirar más. Argentina hizo todo el gasto y el triunfo fue merecido ante un rival duro, bien trabajado”, empezó en su análisis del partido.

Siguiendo por la misma línea, continuó: “El partido fue más o menos como lo imaginamos, sabíamos que por el lado de Isla ellos atacan mucho y sufren mucho, es normal porque es un lateral que te crea muchas dificultades en defensa. Logramos contenerlo con González en cancha y después en las últimas dos o tres jugadas nos puso en dificultad hasta que nos acomodamos otra vez. Lo vi bien a Chile, me parece que Gareca transmite una tranquilidad que estos jugadores necesitan, son competitivos y es un buen equipo que le va a poner las cosas difíciles a todos”.

Por otro lado, se refirió al planteo de Chile: “Chile hizo su partido, que fue bravo. No es fácil salir a jugar como una selección como Argentina. Hizo bien su partido. Los cambios están para eso, a veces sale bien, otras no. Siempre intentamos hacer lo mejor para el equipo”.

Lionel Scaloni habló tras el triunfo argentino. (Foto: IMAGO / Fotobaires).

El estado físico de Messi

“Con Messi no hablé, terminó jugando, vieron que hizo la carrera con Ángel y Lautaro de 50 metros y es la última imagen que tengo. No puedo decir más porque no lo vi”, disparó en relación a su capitán, que en el primer tiempo tuvo que se masajeado por los médicos debido a una dolencia muscular.

El doble 9

Además, fue consultado nuevamente por la posibilidad de que Álvarez y Martínez jueguen juntos. Sobre esto, afirmó: “Me van a intentar sacar algo que no voy a decir. Para cada partido pongo a quien creo que es mejor. Le tocó a Julián jugar los dos, y para un entrenador es difícil. Soy de los que piensan que juegan 11 y el equipo tiene que estar equilibrado. En algunos momentos se puede desequilibrar el equipo, normalmente me gusta que tenga una estructura y con cierto tipo de jugadores es normal no poder tenerla. El debate estará durante toda la Copa y nos mantiene contentos”.