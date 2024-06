El ex River Plate no va desde el arranque en la formación titular de la Selección Colombia ante Costa Rica. Acá el motivo.

Rafael Santos Borré, ex futbolista de River Plate y el Wolfsburgo de Alemania, no forma parte del once titular de la Selección Colombia. Integra el banco de suplentes en el duelo de este viernes 28 de junio ante Costa Rica por la segunda fecha del grupo D de la Copa América 2024.

El técnico Néstor Lorenzo decidió que Borré vaya al banco de suplentes para este duelo ante la selección costarricense. Venía de ser titular ante Paraguay, pero en esta ocasión, el titular en el puesto de centrodelantero es Jhon Córdoba, futbolista del Krasnodar de Rusia.

¿Por qué no juega Rafael Santos Borré en Colombia vs. Costa Rica?

Rafael Santos Borré no llegó a este partido en las mejores condiciones. Tal como informaron varios medios de Colombia, el delantero de Inter de Porto Alegre no juega debido a un golpe en su tobillo, sufrido en el partido ante Paraguay. Al no estar al 100 por ciento, Lorenzo optó por la titularidad de Córdoba.

El atacante nacido en Barranquilla se pierde así la gran oportunidad de disputar su segundo encuentro en esta Copa América y de buscar su primer tanto en este torneo. En su historial con Colombia marcó seis goles en 34 partidos disputados.

La formación de la Selección Colombia para enfrentar a Costa Rica

Néstor Lorenzo definió dos cambios para enfrentar a Costa Rica con respecto al equipo que le ganó a Paraguay: además de la salida de Borré por Córdoba, Carlos Cuesta reemplaza al lesionado Jhon Lucumí.

Así, la alineación titular de Colombia tiene a: Camilo Vargas; Daniel Múñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Daniel Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Jhon Córdoba.