Apenas terminó la tanda de penales en la que la Selección Argentina eliminó a Ecuador en octavos de final de la Copa América, una imagen se viralizó en las redes sociales. Es que un señor se acercó a Lionel Scaloni y le encajó un beso que sorprendió a todos los televidentes.

Ante la duda, los hinchas se preguntaron de quién se trataba y es nada menos que Mario Di Stéfano, más conocido como Marito, uno de los utileros históricos de la Selección Argentina.

Es sobrino de Juan Di Stéfano, ex presidente de Racing, y hace 26 años que es parte de la AFA en los equipos nacionales, 9 años y medio en las juveniles y 16 en el combinado mayor, por eso es conocido entre los jugadores y el cuerpo técnico.

Marito incluso compartió habitación en la Universidad de Qatar con Dibu Martínez. “Es extrovertido, pero no deja de ser un nene. Su naturalidad. En la pandemia me hizo dormir con él y me dijo que era porque empezamos a ganar y así quedamos. Terminamos ganando la Copa América”, reveló el arquero hace tiempo.

En 2018, en diálogo con Infobae contó qué siente por su trabajo: “Me desvivo por esto. El predio de AFA es mi segunda casa. Amo la Selección. Yo no me quiero jubilar. Hasta que me dé el cuerpo le voy a meter. Si llego al 2030 con 70, lo voy a hacer. Llevo el agua, que no me paguen, pero quiero estar”.

Además, en esa charla se emocionó al hablar de Lionel Scaloni: “Logró lo de Sabella (Alejandro) en el Mundial de Brasil. Consiguió una unión del grupo y eso se percibe desde afuera. Eso no es fácil de lograr en un grupo numeroso. Con sus 44 años, Scaloni todavía tiene su esencia de joven y eso ayuda. Veo similitudes entre este proceso y el de Pekerman. Scaloni, Ayala (Roberto), Aimar (Pablo) fueron dirigidos por José”.

