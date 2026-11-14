La reacción de Platense a la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina

El Calamar se pronunció en redes sociales luego del triunfo de su futuro rival contra Banfield.

Finalistas confirmados en la Copa Argentina 2026. Este sábado 14 de noviembre, en Mendoza, Boca Juniors goleó a Banfield y sacó su boleto para la final del certamen, instancia en la que enfrentará a Platense.

El Calamar se había convertido en el primer finalista luego de superar por penales a Atlético Tucumán el pasado 28 de octubre. Ahora, el conjunto comandado por Martín Palermo se verá las caras con el Xeneize.

Minutos después de la clasificación de Boca, Platense se pronunció en sus redes sociales oficiales.“¡Rival confirmado! Platense jugará la final de la Copa Argentina ante Boca Juniors. ¡Dale Calamar!”, escribió la cuenta del Marrón.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Argentina?

Boca y Platense jugarán el miércoles 2 de diciembre, con horario aún a definir. La sede tampoco está confirmada, pero las opciones son tres: nuevamente el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero o el Gigante de Arroyito, de Rosario.