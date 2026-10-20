Alineaciones de Vasco da Gama y Boca para el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana

El Xeneize buscará la clasificación en el Maracaná luego de la derrota sufrida en La Bombonera.

Este martes 20 de octubre, desde las 21:30 en el Maracaná, Vasco da Gama recibirá a Boca por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana por un lugar en la final del certamen internacional. La ida fue para el conjunto cruzmaltino por 1 a 0, gracias al gol de Adson en La Bombonera

En el Xeneize, la duda más importante radica en la posible presencia de Leandro Paredes, quien sigue en recuperación del desgarro en el isquiotibial derecho sufrido ante Instituto. A horas del mediodía se realizó la activación y allí Arruabarrena vio por última vez a los jugadores en un campo de juego antes del partido.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

A las 18:30 será la charla técnica antes de partir al Maracaná y ahí el DT definirá si Paredes juega o no como titular. Si no aparece de entrada, el titular será Rodrigo Battaglia. A continuación, las alineaciones y todos los detalles de la previa del partido.

Probables formaciones de Vasco da Gama y Boca

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique/Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa; Adson, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano; Bruno Duarte.

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

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