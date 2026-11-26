El Xeneize eliminó a tres equipos brasileños, festejó en Barranquilla y copó el equipo ideal elegido por CONMEBOL.

Con una exhibición en Barranquilla ante Atlético Mineiro, Boca Juniors se alzó con la Copa Sudamericana 2026 para dejar atrás una racha de 18 años sin sumar títulos internacionales. Rodolfo Arruabarrena recogió los frutos del gran equipo que armó y no se conforma con lo logrado.

Parte del gran rendimiento del plantel del club de la Ribera se refleja en el once ideal de la Copa Sudamericana. CONMEBOL publicó este jueves el equipo de futbolistas más destacados de esta edición y, para sorpresa de nadie, el Xeneize resalta con la mayor cantidad de piezas.

En total son 8 los integrantes de Boca que forman parte del XI ideal, comenzando por Álvaro Montero, el arquero colombiano. Los tres defensores también vistieron la azul y oro: Jagger Herrera, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco.

Además, Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar dijeron presente entre los volantes, mientras que Miguel Merentiel y Sebastián Villa se sumaron entre los delanteros. Solamente Adson y Bernard, de Atlético Mineiro, y Sebastián Rodríguez, de Montevideo City Torque, forman parte del equipo fuera de Boca.

El camino de Boca en la Copa Sudamericana 2026

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