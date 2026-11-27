Este sábado se cumple una década del accidente aéreo que paralizó al fútbol mundial. El periodista Javier Sinay publicó un libro que reconstruye la previa del desastre, desde el sueño premonitorio del defensor hasta el histórico minuto 48 ante San Lorenzo.

Este sábado 28 de noviembre se cumplen exactamente 10 años de una de las páginas más dolorosas en la historia del deporte. En 2016, a las 21:58 horas, el vuelo 2933 de LaMia que trasladaba al plantel de Chapecoense hacia Medellín para disputar la ida de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional se estrelló por falta de combustible en los cerros de La Unión. El saldo fue devastador: 71 personas fallecidas y apenas seis sobrevivientes.

Aquella noche dejó una herida imposible de cerrar, pero también desató una ola de solidaridad sin precedentes: desde el gesto eterno de Atlético Nacional al pedir que se le entregara el título al conjunto brasileño, hasta la invitación del Barcelona al Trofeo Joan Gamper o el homenaje de River, que salió a enfrentar a Independiente vestido de verde.

En coincidencia con el décimo aniversario, el periodista argentino Javier Sinay —ganador del Premio Gabriel García Márquez en 2015— publicó semanas atrás un libro basado en la tragedia y en sus sobrevivientes: “El secreto de los sobrevivientes“.

10 años atrás, el mundo lloró a Chapecoense (Getty)

Dicho libro es el resultado de diez años de investigación alrededor de una pregunta central: ¿por qué fueron esas seis personas las que sobrevivieron y no otras?

La escalofriante pesadilla de Helio Neto tres noches antes del vuelo

Uno de los pasajes más impactantes de la obra, adelantado por Infobae, se detiene en lo que vivió Helio Neto apenas tres noches antes de subirse al fatídico vuelo. Según reconstruye Sinay, el defensor temblaba dormido en su cama con tanta intensidad que su esposa, Simone, tuvo miedo de despertarlo. Al día siguiente, ella le confesó que pensó que estaba “luchando contra algo espiritual”, algo que no resultaba extraño dada la profunda fe evangélica del futbolista.

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Rafael Henzel, Helio Hermito Neto, Alan Ruschel y Jakson Follmann, el periodista y los tres futbolistas que sobrevivieron a la tragedia (Getty)

Sin embargo, lo que Neto había soñado no era una batalla espiritual, sino una premonición exacta de la tragedia:

En el sueño viajaba en avión junto al plantel de Chapecoense, en medio de una noche cerrada y lluviosa. Un ruido extraño ensordecía la cabina y la aeronave comenzaba a caer bruscamente hasta estrellarse contra los árboles. Atrapado entre la chatarra pero aún con vida, Neto lograba arrastrarse hacia una puerta de emergencia iluminada y salir al bosque oscuro, mojado y frío, cubierto de sangre. Rodeado de los restos del fuselaje y de los cuerpos de sus compañeros, veía aparecer detrás suyo a cuatro figuras que brillaban intensamente: eran sobrevivientes. Antes de despertarse sobresaltado, el zaguero gritaba: “¡Dios mío, hay gente viva!”.

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El minuto 48 ante San Lorenzo: la frontera entre la gloria y el horror

La investigación también traza un paralelismo con la noche del 23 de noviembre de 2016, apenas cinco días antes del accidente, cuando el humilde equipo de Chapecó recibió a San Lorenzo en el Arena Condá por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Portada del libro escrito por Javier Sinay

El relato se congela en el minuto 48 del segundo tiempo, ante 17.569 espectadores en silencio absoluto. Con el Ciclón atacando sin pausa y una pelota rebotando peligrosamente en el área brasileña, el técnico Caio Júnior se llevaba las manos a la cabeza mientras el arquero suplente Nivaldo pisaba la línea de cal repitiéndose en bucle que estaban a segundos de la final. Ese instante suspendido —que selló el pasaje histórico del Chape— terminó convirtiéndose, en retrospectiva, en el punto exacto donde se cruzaron el triunfo máximo y el desastre.

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Y un dato más: Caio Júnior, el entrenador de aquel Chapecoense, declaró tras la clasificación a la final de la Copa Sudamericana que “si se moría mañana mismo, moriría feliz porque todo lo que quiso en la vida, lo consiguió“. Lamentablemente, el DT fue una de las 71 vidas que se cobró la negligencia de LaMia en el trágico vuelo que nunca llegó a Medellín.

Tres descensos y caminos distintos: el presente de Chapecoense y qué fue de los seis sobrevivientes

Una década después, la realidad deportiva vuelve a golpear con dureza a la institución de Chapecó. El club acaba de consumar su tercer descenso desde la tragedia: a falta de algunas fechas para el cierre del Brasileirão, ocupa el último lugar de la tabla y en 2027 volverá a jugar en la Serie B. Tras haber ascendido en 2025, nunca logró hacer pie en la máxima categoría y terminó siendo el equipo que menos ganó, el que más perdió, el menos goleador y el más vencido del torneo.

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Luego de haber rechazado en su momento la propuesta de los clubes brasileños de otorgarle tres años de inmunidad en Primera, Chapecoense bajó por primera vez en 2019, regresó rápido y volvió a caer en 2021 para pasar cuatro temporadas en el ascenso antes de repetir la historia este año.

Mientras el club se prepara para reconstruirse una vez más desde la segunda división, las vidas de los seis sobrevivientes del vuelo 2933 tomaron rumbos muy distintos en estos diez años:

Alan Ruschel: Fue el único de los tres futbolistas sobrevivientes que logró volver a jugar de manera profesional. Precisamente este noviembre de 2026 anunció su retiro del fútbol tras conseguir el ascenso a la Serie A con Juventude.

Fue el único de los tres futbolistas sobrevivientes que logró volver a jugar de manera profesional. Precisamente este noviembre de 2026 anunció su retiro del fútbol tras conseguir el ascenso a la Serie A con Juventude. Jakson Follmann: Sufrió la amputación de una de sus piernas, lo que puso punto final a su carrera como arquero, aunque nunca se alejó del deporte.

Sufrió la amputación de una de sus piernas, lo que puso punto final a su carrera como arquero, aunque nunca se alejó del deporte. Helio Neto: Despertó de un coma tras graves lesiones e intentó regresar a las canchas sin éxito. Hace apenas unas semanas estuvo presente en un amistoso entre Atlético Nacional y Chapecoense, volvió a caminar por la zona del accidente y le dio una emotiva charla al actual plantel.

Despertó de un coma tras graves lesiones e intentó regresar a las canchas sin éxito. Hace apenas unas semanas estuvo presente en un amistoso entre Atlético Nacional y Chapecoense, volvió a caminar por la zona del accidente y le dio una emotiva charla al actual plantel. Ximena Suárez: La azafata del vuelo volcó su testimonio y procesó su camino de sanación a través de un libro.

La azafata del vuelo volcó su testimonio y procesó su camino de sanación a través de un libro. Rafael Henzel: El periodista que sobrevivió a la tragedia falleció en 2019, a los 45 años, a causa de un infarto.

El periodista que sobrevivió a la tragedia falleció en 2019, a los 45 años, a causa de un infarto. Erwin Tumiri: El técnico de aviación volvió a ser noticia en 2021 tras sobrevivir milagrosamente a otro grave accidente, esta vez en un autobús.

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Los resultados deportivos van y vienen, pero a diez años de aquella noche en Medellín, el legado de las 71 víctimas y la hermandad que generaron en el fútbol mundial permanecen intactos.