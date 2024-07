A pocos días de la revancha con Boca por el repechaje de la CONMEBOL Sudamericana, Independiente del Valle quedó envuelto en un escándalo por uno de sus futbolistas. La Federación Ecuatoriana suspendió por 3 años a Alexander Bolaños tras comprobar que falsificó su identidad y el club optó por rescindirle el contrato.

El futbolista, que en realidad de llama Romario y no Alexander, venía siendo investigado desde abril luego de que lo delatara un ex representante. El delantero no solo había cambiado su nombre, sino también su edad, diciendo que tenía 25 años cuando en realidad tiene 30.

Luego de iniciar una investigación, la FEF comprobó las irregularidades y lo suspendió. Javier Gandolfi no utilizaba al hombre en cuestión desde el inicio de esta novela. A través de un comunicado, IDV anunció la rescisión del vínculo, alegando que se siente “profundamente apenado por lo decepcionante de esta situación“.

Bolaños ya había vestido las camisetas de Canteras del Jubones, Anaconda FC, Colo Colo (Chile), Club Aguilas STD, Club O’Higgins (Chile), Barcelona SC, Atl. Santo Domingo, Deportes Concepción (Chile) y Técnico Universitario.

El comunicado de Independiente del Valle

A la opinión pública:

IDV informa que ha rescindido el contrato con Alexander Bolaños por falsificación de documentos, una vez que el ente encargado y rector del fútbol ecuatoriano (FEF) ha comprobado y sancionado al jugador.

El club se siente profundamente apenado por lo decepcionante de esta situación. Expresamos nuestro total rechazo a este tipo de prácticas en el fútbol de Ecuador.

Cómo expusieron la falsa identidad del jugador de Independiente del Valle

Un ex representante del jugador, que pidió que su identidad fuera resguardada, sacó todo a la luz en diálogo con la radio uruguaya Sport 890: “En 2012 yo llevé a Alexander a Portoviejo, en ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento. Él no se llama Alexander, se llama Romario, ese es su verdadero nombre. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años”.

“Yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Si me hubiesen pagado yo no decía nada. No me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto. Yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que si utilizaban a Bolaños podían ser sancionados”, agregó.