River no pudo romper la mala racha de más de cinco décadas que el club posee en partidos en la altura, ya que en el debut de la Copa Libertadores cayó por 3 a 1 ante The Strongest en La Paz y comenzó el certamen continental con el pie izquierdo. En un grupo complejo de la copa integrado por Fluminense y Sporting Cristal además del conjunto boliviano, el Millonario tendrá que evitar otro golpe como el sufrido el pasado martes para no tener dificultades en la zona.

Tras esta derrota con The Strongest, en la primera vuelta River enfrentará el próximo 19 de abril a Sporting Cristal en el Monumental y dos semanas más tarde visitará el Maracaná para enfrentar al Flu en lo que será el duelo más complicado del grupo frente al fuerte equipo brasileño.

Luego de la victoria de Fluminense por 3 a 1 de visitante en Perú, quien habló sobre lo que pasó con River en Bolivia fue Felipe Melo, referente y líder del equipo de Río de Janeiro y que en alguna ocasión expresó fanatismo por Boca y ha chicaneado al Millonario más de una vez. El volante devenido en defensor de 39 años habló sobre el posible cruce con los dirigidos por Martín Demichelis y su presente tras la derrota en la altura y allí soltó una picante frase: "A mí de verdad me da igual lo que pase con River".

Además, antes de partir del Estadio Nacional de Lima, Felipe Melo expresó: "Tenemos que hacer nuestro trabajo y ganar. Tuvimos un partido difícil y el próximo también, como todos los encuentros en la Libertadores. Debemos estar preparados, entrenar mucho, con humildad, y hacer lo que debemos hacer". De esta manera, el ex Selección de Brasil y Roma dejó en claro que para él, enfrentar a River será un partido más.

Este duelo se dará en la primera rueda el próximo 2 de mayo en Río y el 7 de junio se dará el segundo enfrentamiento pero en el Monumental, en donde el grupo podría ya estar definido o a punto de definirse debido a que será la quinta fecha.