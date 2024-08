Por pedido de Marcelo Gallardo, Germán Pezzella volverá a ponerse la camiseta de River. El defensor tiene todo listo para convertirse en refuerzo del Millonario, a pocos días de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores. Solo resta la firma para que se concrete.

Pocas horas después de haberse dado a conocer la noticia, el bicampeón de América y campeón del mundo subió una historia a sus redes sociales que enloqueció a los simpatizantes: la canción y la letra de “Amok! Amok!“, del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

“Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán“, publicó el experimentado futbolista de 33 años, que se convertirá en el primer campeón de Qatar 2022 en regresar al fútbol argentino. Una noticia celebrada por todo el Mundo River.

La reacción de los hinchas al posteo de Pezzella

La vuelta de Pezzella a River

Si bien restan pulir algunos detalles, desde la Comisión Directiva de River desembolsarán los 4 millones de euros que corresponden a la cláusula de rescisión, la cual el propio futbolista redujo en su monto cuando prolongó su vínculo contractual con los andaluces.

Germán Pezzella tiene “una herida por sanar”

A mediados de 2024, Germán Pezzella dialogó con Juan Pablo Varsky en Clank!, donde se refirió a una cuenta pendiente que le queda por cumplir con la camiseta del Millonario, y en su regreso buscará lograr su objetivo personal: “Mi historia en River, un poco por cómo se fue dando antes de irme, me deja cosas dentro y por decirlo de alguna manera cierta herida que sanar, pero eso ya dependerá del tiempo cómo se de”, indicó a pesar de no ahondó en detalles.

En la misma entrevista, el defensor sostuvo: “Mi mujer y yo somos muy pro Argentina, no renegamos de nuestro país y como no tenemos hijos la decisión, de volver o no, es más sencilla”.