Terminó el sorteo de la Copa Libertadores 2023 (transmitido por Star+). Boca, River, Racing y Argentinos Juniors ya conocen a sus rivales para los octavos de final del certamen. Además, quedó definido el cuadro y ya se sabe cuándo se podrían dar algunos cruces importantes.

La primera bolilla albiceleste en salir fue la de Racing, que tendrá que enfrentar a Atlético Nacional de Medellín. La ida será en Colombia y la serie se definirá en el Cilindro de Avellaneda.

Después le tocó a Argentinos Juniors que tendrá como rival a Fluminense. En este caso, la llave se abrirá en el Diego Armando Maradona y culminará en el Maracaná. ¡Partidazo!

El tercer argentino que cayó fue River, que protagonizará un mano a mano interesantísimo con Internacional de Porto Alegre. El primer encuentro se llevará a cabo en el Monumental y la revancha tendrá como escenario el Beira Rio.

Por último le tocó a Boca Juniors. El equipo de Jorge Almirón jugará los octavos de final contra Nacional de Uruguay. La ida será en el Gran Parque Central y la vuelta en La Bombonera. ¡Que llegue agosto ya!

+ Los cruces de octavos de final

Atlético Nacional vs. Racing

Nacional vs. Boca

Deportivo Pereira vs. Independiente del Valle

Atlético Mineiro vs. Palmeiras

Bolívar vs. Athlético Paranaense

River vs. Internacional

Argentinos Juniors vs. Fluminense

Flamengo vs. Olimpia