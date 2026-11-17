De cara a la final de la Copa Libertadores en Montevideo, la Conmebol reveló quienes serán los encargados de impartir justicia en el Estadio Centenario.

Mientras Estudiantes de La Plata y Palmeiras ultiman detalles, la Conmebol anunció a los árbitros para la final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará el próximo sábado 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay, y el árbitro principal será uno que dirigió al Pincha hace poco.

El escenario está listo para la final de la Copa Libertadores 2026. Palmeiras, tricampeón del torneo y subcampeón el año pasado, llega como favorito, pero eso es solo un halago para Estudiantes, que se siente cómodo llegando de punto a estas instancias. El Pincha, por su parte, cruzará el Río de la Plata en busca de convertirse en pentacampeón de la Copa Libertadores.

La final de la Conmebol Libertadores 2027 se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo el sábado 28 de noviembre, a las 17:00 (hora argentina). El árbitro principal del encuentro entre el club platense y el paulista será Jesús Valenzuela, de nacionalidad venezolana. Además, la terna arbitral estará conformada por colegiados de Venezuela y Colombia.

Valenzuela y la vuelta con Corinthians

El árbitro venezolano fue el designado para dirigir el partido de vuelta de los cuartos de final, cuando Estudiantes superó por 1-0 a Corinthians en el mundialista Neo Química Arena (global: 2-1). En aquel encuentro, Valenzuela sancionó un penal en el último minuto por una mano de Leandro González Pírez dentro del área. El venezolano fue llamado por Juan Soto, encargado del VAR, quien ocupará el mismo rol en la final de la Copa Libertadores.

Jesús Valenzuela, durante Corinthians – Estudiantes (LP).

Aunque el penal fue malogrado por Memphis Depay, quien lo lanzó por encima del travesaño del arco de Fernando Muslera, la designación de Valenzuela trae a flote un recuerdo de superación para el Pincha. Sin embargo, el Verdao también tiene buenos recuerdos del árbitro venezolano.

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Historial de Palmeiras y Estudiantes con Valenzuela

Palmeiras está invicto en los siete partidos que dirigió Valenzuela, con seis victorias y un empate. El último antecedente del equipo brasileño con el juez fue el triunfo por 1-0 frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Por otro lado, el Pincha fue dirigido cinco veces por Valenzuela, con un registro de dos triunfos, dos empates y una derrota.

Equipo arbitral completo para Palmeiras vs. Estudiantes

Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Árbitro asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Árbitro asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

4to árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

5to árbitro: Jhon Gallego (Colombia)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

AVAR 1: Yender Herrera (Venezuela)

AVAR 2: Alexander Guzmán (Colombia)

AVAR 3: David Rodríguez (Colombia)

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El cuadro de la Copa Libertadores 2027

En síntesis

Jesús Valenzuela (VEN) dirigirá la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras.

entre Estudiantes y Palmeiras. El partido se jugará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario.

en el Estadio Centenario. Juan Soto (VEN) estará a cargo del VAR en la definición en Montevideo.