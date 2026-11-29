El presidente del Pincha rompió el silencio tras la caída ante Palmeiras y mantiene la ilusión de retornar pronto a esta instancia.

Juan Sebastián Verón habló por primera vez después de la final de la Copa Libertadores. El presidente de Estudiantes de La Plata fue abordado por el medio partidario ‘Edelp Info’ en el día después de la derrota ante Palmeiras y la Brujita expresó sus sensaciones.

“Agradecerle a la gente que vino hasta acá, eso es lo primero que me viene“, comenzó Verón. “Agradecerle al plantel, al cuerpo técnico, en general a todo el club por el trabajo que se hizo. Sin eso, es difícil poder llegar al lugar al que se llegó”, completó.

“A mí no gusta ser romántico en la derrota, porque nosotros vivimos del triunfo y hacemos estandarte de eso, pero sí hay que tomar valor de lo que se hizo y ser obviamente crítico, mirar para adentro… qué es lo que nos faltó y a partir de ahí empezar de nuevo”, continuó el análisis de Verón.

#EDLP "VAMOS A VOLVER SIN NINGUNA TUPO DE DUDAS PORQUE ESTUDIANTES SIEMPRE VOLVIÓ A ESTOS LUGARES" Juan Sebastián Verón. pic.twitter.com/bQe4VZbk5i — Matias Coffe🎙️ (@MatiasCaffe) November 29, 2026

Por último, dejó un mensaje esperanzador para el pueblo Pincha:“Vamos a volver, sin ningún tipo de dudas. Estudiantes siempre volvió a estos lugares, más allá obviamente del tiempo, es trabajar para poder seguir viviendo estas instancias, porque nos lo merecemos“.

Estudiantes jugará la Copa Sudamericana en 2027

La última chance que tenía Estudiantes de clasificar a la Copa Libertadores era ganando la final. Al haber perdido, disputará la Copa Sudamericana gracias al cupo que liberó Boca Juniors como campeón de la última edición del segundo certamen en importancia de Conmebol.

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A la espera de la definición del Torneo Clausura 2026 (el campeón clasifica directamente a la Copa Libertadores), los clubes argentinos con su presencia asegurada en la Sudamericana son: Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez Sarsfield, River Plate, Instituto, Lanús y Estudiantes de La Plata.