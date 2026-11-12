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SUPERCOPA ARGENTINA

Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Estudiantes en la Supercopa

El Pincha superó a Independiente Rivadavia y superó a Vélez entre los más ganadores del país.

Guido Carrillo, el héroe de Estudiantes.
© @EdelpoficialGuido Carrillo, el héroe de Estudiantes.

El fútbol argentino tiene un nuevo campeón. Este jueves, Estudiantes de La Plata derrotó a Independiente Rivadavia y conqustó la Supercopa Argentina 2026 en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba. Guido Carrillo, Ivan Villalba, en contra, y Lucas Alario fueron los autores de los goles.

De esta manera, el Pincha le sigue sacando provecho del Torneo Clausura que ganó en 2025. Tras el Trofeo de Campeones, sumó una nueva estrella y, como si fuera poco, el 28 de noviembre buscará la Copa Libertadores en el Estadio Centenario ante Flamengo.

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De esta manera, el club platense llegó a 20 títulos en su historia y escaló en la tabla de ganadores del fútbol argentino. Así, superó a Vélez, que acumula 19, para quedar en soledad en la 7° posición.

Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP.
LOC.		COP.
INT.
1Boca Juniors75146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing4121201823158
5San Lorenzo de Almagro2251715725
6Alumni (incluye E.H.S.)22220101284
7Estudiantes de La Plata2002011945
8Vélez Sarsfield1901911835
9Rosario Central14595981
10Huracán13765880
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús9092734
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Lomas Athletic5505000
17San Isidro5500541
18Porteño4402220
19Quilmes3212110
20Rosario Athletic3300330
21Ferro Carril Oeste2022000
22Defensa y Justicia2020202
23Talleres (Córdoba)2020211
24Banfield2111110
25Gimnasia y Esgrima La Plata2111110
26Estudiantil Porteño2202000
27Sportivo Barracas2201110
28Central Córdoba (Rosario)1010211
29Atlanta1010110
30Chacarita Juniors1011000
31San Martín (Tucumán)1010110
32Liga Mendocina1010110
33Tigre1010110
34Colón1010110
35Patronato1010110
36Atlético Tucumán1010110
37Central Córdoba de Santiago1010110
38Platense1011000
39Independiente Rivadavia1010110
40Estudiantes (Buenos Aires)1100110
41Lomas Academy1101000
42Nueva Chicago1100110
43Old Caledonians1101000
44Saint Andrew’s1101000
45Sportivo Balcarce1100110
46Sportivo Dock Sud1101000
47Tiro Federal (Rosario)1100110
48Belgrano (Córdoba)1011000

Datos clave

  • Estudiantes de La Plata ganó la Supercopa Argentina 2026 ante Independiente Rivadavia.
  • 20 títulos alcanzó el club en su historia, superando así a Vélez.
  • 28 de noviembre jugará la final de la Copa Libertadores contra Flamengo.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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