Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Estudiantes en la Supercopa

El fútbol argentino tiene un nuevo campeón. Este jueves, Estudiantes de La Plata derrotó a Independiente Rivadavia y conqustó la Supercopa Argentina 2026 en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba. Guido Carrillo, Ivan Villalba, en contra, y Lucas Alario fueron los autores de los goles.
De esta manera, el Pincha le sigue sacando provecho del Torneo Clausura que ganó en 2025. Tras el Trofeo de Campeones, sumó una nueva estrella y, como si fuera poco, el 28 de noviembre buscará la Copa Libertadores en el Estadio Centenario ante Flamengo.
De esta manera, el club platense llegó a 20 títulos en su historia y escaló en la tabla de ganadores del fútbol argentino. Así, superó a Vélez, que acumula 19, para quedar en soledad en la 7° posición.
Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino
|#
|EQUIPO
|TOTAL
|AMAT.
|PROF.
|LIGAS
|COPAS
|COP.
LOC.
|COP.
INT.
|1
|Boca Juniors
|75
|14
|60
|35
|39
|17
|22
|2
|River Plate
|72
|3
|69
|37
|35
|17
|18
|3
|Independiente
|45
|8
|37
|16
|29
|9
|20
|4
|Racing
|41
|21
|20
|18
|23
|15
|8
|5
|San Lorenzo de Almagro
|22
|5
|17
|15
|7
|2
|5
|6
|Alumni (incluye E.H.S.)
|22
|22
|0
|10
|12
|8
|4
|7
|Estudiantes de La Plata
|20
|0
|20
|11
|9
|4
|5
|8
|Vélez Sarsfield
|19
|0
|19
|11
|8
|3
|5
|9
|Rosario Central
|14
|5
|9
|5
|9
|8
|1
|10
|Huracán
|13
|7
|6
|5
|8
|8
|0
|11
|Newell’s Old Boys
|9
|2
|7
|6
|3
|3
|0
|12
|Lanús
|9
|0
|9
|2
|7
|3
|4
|13
|Belgrano Athletic
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|2
|14
|Arsenal
|5
|0
|5
|1
|4
|2
|2
|15
|Argentinos Juniors
|5
|0
|5
|3
|2
|0
|2
|16
|Lomas Athletic
|5
|5
|0
|5
|0
|0
|0
|17
|San Isidro
|5
|5
|0
|0
|5
|4
|1
|18
|Porteño
|4
|4
|0
|2
|2
|2
|0
|19
|Quilmes
|3
|2
|1
|2
|1
|1
|0
|20
|Rosario Athletic
|3
|3
|0
|0
|3
|3
|0
|21
|Ferro Carril Oeste
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|22
|Defensa y Justicia
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|2
|23
|Talleres (Córdoba)
|2
|0
|2
|0
|2
|1
|1
|24
|Banfield
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|25
|Gimnasia y Esgrima La Plata
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|26
|Estudiantil Porteño
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|27
|Sportivo Barracas
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|28
|Central Córdoba (Rosario)
|1
|0
|1
|0
|2
|1
|1
|29
|Atlanta
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|30
|Chacarita Juniors
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|31
|San Martín (Tucumán)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|32
|Liga Mendocina
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|33
|Tigre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|34
|Colón
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|35
|Patronato
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|36
|Atlético Tucumán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|37
|Central Córdoba de Santiago
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|38
|Platense
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|39
|Independiente Rivadavia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|40
|Estudiantes (Buenos Aires)
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|41
|Lomas Academy
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|42
|Nueva Chicago
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|43
|Old Caledonians
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|44
|Saint Andrew’s
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|45
|Sportivo Balcarce
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|46
|Sportivo Dock Sud
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|47
|Tiro Federal (Rosario)
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|48
|Belgrano (Córdoba)
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
Datos clave
- Estudiantes de La Plata ganó la Supercopa Argentina 2026 ante Independiente Rivadavia.
- 20 títulos alcanzó el club en su historia, superando así a Vélez.
- 28 de noviembre jugará la final de la Copa Libertadores contra Flamengo.