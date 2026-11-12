Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Estudiantes en la Supercopa

El Pincha superó a Independiente Rivadavia y superó a Vélez entre los más ganadores del país.

El fútbol argentino tiene un nuevo campeón. Este jueves, Estudiantes de La Plata derrotó a Independiente Rivadavia y conqustó la Supercopa Argentina 2026 en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba. Guido Carrillo, Ivan Villalba, en contra, y Lucas Alario fueron los autores de los goles.

De esta manera, el Pincha le sigue sacando provecho del Torneo Clausura que ganó en 2025. Tras el Trofeo de Campeones, sumó una nueva estrella y, como si fuera poco, el 28 de noviembre buscará la Copa Libertadores en el Estadio Centenario ante Flamengo.

De esta manera, el club platense llegó a 20 títulos en su historia y escaló en la tabla de ganadores del fútbol argentino. Así, superó a Vélez, que acumula 19, para quedar en soledad en la 7° posición.

Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

# EQUIPO TOTAL AMAT. PROF. LIGAS COPAS COP.

LOC. COP.

INT. 1 Boca Juniors 75 14 60 35 39 17 22 2 River Plate 72 3 69 37 35 17 18 3 Independiente 45 8 37 16 29 9 20 4 Racing 41 21 20 18 23 15 8 5 San Lorenzo de Almagro 22 5 17 15 7 2 5 6 Alumni (incluye E.H.S.) 22 22 0 10 12 8 4 7 Estudiantes de La Plata 20 0 20 11 9 4 5 8 Vélez Sarsfield 19 0 19 11 8 3 5 9 Rosario Central 14 5 9 5 9 8 1 10 Huracán 13 7 6 5 8 8 0 11 Newell’s Old Boys 9 2 7 6 3 3 0 12 Lanús 9 0 9 2 7 3 4 13 Belgrano Athletic 6 6 0 3 3 1 2 14 Arsenal 5 0 5 1 4 2 2 15 Argentinos Juniors 5 0 5 3 2 0 2 16 Lomas Athletic 5 5 0 5 0 0 0 17 San Isidro 5 5 0 0 5 4 1 18 Porteño 4 4 0 2 2 2 0 19 Quilmes 3 2 1 2 1 1 0 20 Rosario Athletic 3 3 0 0 3 3 0 21 Ferro Carril Oeste 2 0 2 2 0 0 0 22 Defensa y Justicia 2 0 2 0 2 0 2 23 Talleres (Córdoba) 2 0 2 0 2 1 1 24 Banfield 2 1 1 1 1 1 0 25 Gimnasia y Esgrima La Plata 2 1 1 1 1 1 0 26 Estudiantil Porteño 2 2 0 2 0 0 0 27 Sportivo Barracas 2 2 0 1 1 1 0 28 Central Córdoba (Rosario) 1 0 1 0 2 1 1 29 Atlanta 1 0 1 0 1 1 0 30 Chacarita Juniors 1 0 1 1 0 0 0 31 San Martín (Tucumán) 1 0 1 0 1 1 0 32 Liga Mendocina 1 0 1 0 1 1 0 33 Tigre 1 0 1 0 1 1 0 34 Colón 1 0 1 0 1 1 0 35 Patronato 1 0 1 0 1 1 0 36 Atlético Tucumán 1 0 1 0 1 1 0 37 Central Córdoba de Santiago 1 0 1 0 1 1 0 38 Platense 1 0 1 1 0 0 0 39 Independiente Rivadavia 1 0 1 0 1 1 0 40 Estudiantes (Buenos Aires) 1 1 0 0 1 1 0 41 Lomas Academy 1 1 0 1 0 0 0 42 Nueva Chicago 1 1 0 0 1 1 0 43 Old Caledonians 1 1 0 1 0 0 0 44 Saint Andrew’s 1 1 0 1 0 0 0 45 Sportivo Balcarce 1 1 0 0 1 1 0 46 Sportivo Dock Sud 1 1 0 1 0 0 0 47 Tiro Federal (Rosario) 1 1 0 0 1 1 0 48 Belgrano (Córdoba) 1 0 1 1 0 0 0

Datos clave