Demichelis se lamentó por el empate de River: "El punto es mezquino y nosotros no lo fuimos"

River tenía que salir a ganar en Perú y lo hizo. Fue muy superior a Sporting Cristal a lo largo de todo el encuentro, haciéndose dueño de la pelota y generando las mejores oportunidades de gol. Sin embargo, lo cierto es que la eficacia brilló por su ausencia.

Luego de que el Millonario desperdiciara una enorme cantidad de ocasiones, un verdadero blooper de Franco Armani le sirvió en bandeja un gol a Yoshimar Yotún, uno de los referentes de Sporting Cristal, que no falló en lo más mínimo y puso el 1-0.

A partir de allí, River redobló esfuerzos todavía más y generó un penal que fue desperdiciado por Miguel Borja. Pero, cuando parecía que se iba con las manos vacías, Rodrigo Aliendro, la figura del Millonario y del partido, estampó el 1-1 definitivo.

En ese contexto, tras el empate de River, Martín Demichelis brindó declaraciones y se lamentó por no llevarse los tres puntos: “Lamentablemente no nos podemos volver con los tres puntos. Hicimos todo para ganarlo y eso estuvo bien. Es una pena no haberle podido regalar al club en su cumpleaños un triunfo. Todavía dependemos de nosotros y vamos a luchar muchísimo para ganar el próximo partido”.

“Generamos las situaciones necesarias para ganar el partido y faltó esa precisión dentro del área. Tenemos que seguir trabajando para mejorar y ya llegará la hora de analizar a Fluminense porque no hay más margen de error. Con nuestra gente vamos a hacer lo necesario para ganar”, profundizó el entrenador.

“Hoy creo que jugamos mejor que contra Platense. El punto es mezquino y nosotros no lo fuimos. Hoy estamos posicionados últimos en la tabla del grupo, pero yo pienso obtener la clasificación porque dependemos de nosotros. Tenemos que dejar todo”, completó el exdefensor.