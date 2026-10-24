El antecedente que usa Flamengo para reclamar mala inclusión de Marcos Rojo en Estudiantes por la Copa Libertadores

El Mengao retrocedió a 2018 para encontrar un ejemplo poco parecido para sumar como argumento a su queja formal ante Conmebol.

Este viernes por la tarde-noche, Flamengo reclamó los puntos de la semifinal de la Copa Libertadores. Varias horas más tarde del triunfo y la clasificación de Estudiantes de La Plata por tanda de penales en el Estadio Maracaná, el equipo brasileño solicitó ante Conmebol que Marcos Rojo estuvo mal incluido en la planilla del partido y encendió la polémica.

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Cabe recordar que no fue habilitado en la ida, por lo que no pudo decir presente en el partido disputado en UNO durante la semana pasada, que era el encuentro que más importaba y por el que se hizo su contratación. Pese a eso, el Pincha reclamó y el TAS aceptó que juegue en la revancha a través de una medida cautelar que dictó oficialmente.

Marcos Rojo, defensor de Estudiantes, en la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Lo cierto es que Flamengo se aferra a un antecedente de 2018 para intentar torcer la historia a su favor. En aquel entonces, Independiente reclamó la mala inclusión de Carlos Sánchez y le dio el partido ganado frente a Santos por 3-0, a pesar de que habían igualado sin goles. En ese momento, las autoridades consideraron que tenía razón el Rojo.

¿Qué había pasado? Tres años antes, en 2015, el mediocampista uruguayo había sido expulsado jugando para River y estaba obligado a cumplir la suspensión correspondiente, tal como lo indica el reglamento de la competencia, pese a cambiar de club. Sin embargo, había firmado planilla, los de Avellaneda reclamaron y le dieron el triunfo pertinente.

Carlos Sánchez, en Santos – Independiente en 2018. (Getty Images)

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Por otro lado, existe la posibilidad de que Palmeiras sea aliado de Flamengo en este reclamo formal ante la Conmebol. Con un objetivo deportivo de fondo, el Verdao podría exigir que Marcos Rojo no juegue la final por la misma razón. De todas formas, llegado el caso hipotético, Estudiantes podría marginarlo para no arriesgarse a un fallo adverso posterior.

Un dato importante a tener en cuenta es que Estudiantes se está asesorando con un bufete de abogados suizos, a raíz de que el TAS imparte justicia en dicho país europeo. Así las cosas, el elenco de La Plata busca tener el mayor conocimiento posible sobre las reglas y los pasos a seguir en este proceso legal, donde se enfrenta a Flamengo ante la Conmebol.

Marcos Rojo, defensor de Estudiantes, en la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo.

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Cuándo y dónde se juega la final de la Libertadores

La gran final de la presente edición de la Copa Libertadores de América entre Estudiantes de La Plata y Palmerias se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. El horario todavía no se confirmó.