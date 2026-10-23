Flamengo reclamó los puntos ante Estudiantes por mala inclusión de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores

El TAS habilitó al defensor del Pincha con una medida cautelar y, horas más tarde de la revancha, el Mengao busca avanzar a la final por escritorio.

Este jueves por la noche, Estudiantes de La Plata venció por penales a Flamengo y clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026. Tras igualar sin goles en el global, finalmente la serie se definió en la tanda y Fernando Muslera atajó 3 disparosconvirtiéndose en el héroe de la noche en el Estadio Maracaná. Sin embargo, la polémica radica en Marcos Rojo.

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Marcos Rojo, tras Estudiantes – Flamengo por la Copa Libertadores 2026.

Cabe recordar que no fue habilitado en la ida, por lo que no pudo decir presente en el partido disputado en UNO durante la semana pasada, que era el encuentro que más importaba y por el que se hizo su contratación. Pese a eso, el Pincha reclamó y el TAS aceptó que juegue en la revancha a través de una medida cautelar que dictó oficialmente.

Lo cierto es que Flamengo pide los puntos porque jugó Marcos Rojo. En una inesperada e insólita maniobra, el equipo brasileño presentó un reclamo ante la Conmebol por ‘mala inclusión’ debido a que considera que el defensor no podía ser parte del compromiso llevado a cabo en el Estadio Maracaná y que derivó en la clasificación del León.

Marcos Rojo, tras Estudiantes – Flamengo por la Copa Libertadores 2026.

Un dato importante a tener en cuenta es que ahora Estudiantes debe presentar un descargo frente al ente regulador del fútbol sudamericano, que luego dará a conocer el fallo. Para eso, tiene tiempo hasta el lunes a las 18hs para demostrar que el zaguero central estaba habilitado a disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

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Marcos Rojo, en Estudiantes – Flamengo por la Copa Libertadores 2026. (Getty Images)

Cuándo y dónde se juega la final de la Libertadores

La gran final de la presente edición de la Copa Libertadores de América entre Estudiantes de La Plata y Palmerias se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. El horario todavía no se confirmó.