Si hay alguien que no tuvo una serie sencilla fue Agustín Almendra. Al mediocampista le tocó sumar sus primeros minutos con la camiseta de Racing justo contra Boca, su ex equipo. En La Bombonera fue silbado e insultado, mientras que en el Cilindro vio festejar a todos sus ex compañeros.

En las redes sociales fueron varios los simpatizantes del Xeneize que se acordaron del futbolista de 23 años. Horas después de la clasificación del equipo de la Ribera a las semifinales de la Copa Libertadores, el pibe hizo un posteo en sus redes sociales.

“Orgulloso de este grupo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto sigue”, fueron las palabras del volante con una foto de toda la delegación de la Academia. Su etapa en Avellaneda recién empieza y todavía le quedan varios objetivos por delante.

¿Cuántos partidos jugó Almendra en Boca?

Agustín Almendra llegó a disputar 69 partidos en Boca, convirtiendo seis goles y repartiendo cuatro asistencias desde su debut en el Xeneize. Tras ser “colgado” por no renovar su contrato en La Ribera, el mediocampista se marchó libre del club en junio.

¿Cuándo juega Boca contra Palmeiras en semifinales?

La serie entre Boca y Palmeiras, por las semifinales de la Copa Libertadores 2023, tendrá su partido de ida entre el 26 y 28 de septiembre en La Bombonera, para luego definir la llave en Brasil entre el 3 y 5 de octubre.