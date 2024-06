En marzo del 2022, hubo un antes y después en el paso de Agustín Almendra por Boca, debido a que allí el mediocampista ofensivo tuvo una fuerte discusión con el entrenador Sebastián Battaglia. Como consecuencia de esto, el DT decidió separarlo del plantel y el jugador comenzó a entrenar con la Reserva.

Tiempo después de este episodio, ya asentado en Racing, club al que llegó en libertad de acción a mediados del 2023, el volante rompió el silencio con el programa Fútbol y Rosca, emitido por Radio Splendid, donde confesó que se siente arrepentido de lo ocurrido y le gustaría encontrarse con Battaglia.

“Nunca más pude hablar con Battaglia, nunca más lo crucé. Ese fue un error mío, yo lo acepto. Eso para mí ya pasó, ojalá el día de mañana lo cruce y pueda hablar con él, pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo”, comenzó Almendra en sus dichos con una fuerte autocrítica.

“¿Si lo llamé para pedirle disculpas? Esas cosas se hablan personalmente, por teléfono no, es algo más discreto. Ojalá encuentre la posibilidad de hablarlo. Obviamente, si me lo cruzo, no se me va a caer nada por pedirle disculpas. Me arrepiento por todo lo que pasó. Fue un momento de calentura y ya está”, agregó comentando que le gustaría tener una charla cara a cara.

El volante habló sobre su pelea con Battaglia.

Y cerró sobre el tema: “Sebastián conmigo siempre fue muy buena persona, no tengo nada que decir. Yo era más chico, pensaba de otra manera. El cambio de Boca a Racing me hizo muy bien, me hizo cambiar muchísimas cosas en la cabeza y estoy mucho más tranquilo”.

Este cruce que tuvo Almendra con Battaglia y que decretó el comienzo de su salida de Boca, se dio en medio de un entrenamiento, en el que el volante increpó al entrenador tras unas indicaciones, y allí le dijo de mala manera: “Ganaste cuatro Libertadores al pedo”.

Almendra recordó el cruce con Darío Benedetto

Otro de los conflictos que tuvo el mediocampista en su paso por Boca fue con Darío Benedetto, quien públicamente lo atacó tras el problema con Battaglia. “Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta. Con Agustín se habló demasiado. Esto viene de hace rato. Yo no estaba presente, pero hubo otros problemas y se cortó de raíz. Características le sobran para jugar, pero mentalidad no”, dijo el Pipa en una oportunidad.

Sobre este tema, el volante, que previo al duelo por Libertadores entre Racing y Boca también se pronunció públicamente, se mostró calmo y afirmó que no tiene ningún problema. “¿Benedetto? No tengo rencor con nadie, estoy tranquilo. Para mí ya pasó”, soltó.