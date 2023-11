Boca Juniors está transitando horas realmente turbulentas después de la final perdida en el marco de la CONMEBOL Libertadores contra Fluminense. Es que, apenas algunas horas después de dicho resultado en el Estadio Maracaná de la Ciudad de Río de Janeiro, Jorge Almirón tomó la determinación de renunciar a su cargo de director técnico Xeneize.

Al desembarcar en Buenos Aires, el estratega mantuvo una conversación con los dirigentes de Boca y allí fue cuando trasladó su decisión de no seguir al frente del primer equipo Xeneize con carácter inmediato. Una noticia que, sin lugar a dudas, tomó por sorpresa a propios y extraños teniendo en cuenta los compromisos que se le avecinan al equipo argentino.

De hecho, muchas personalidades del fútbol ya se pronunciaron al respecto mientras que Mariano Herrón, de manera interina y por lo menos hasta fin de año, se hizo cargo de la dirección técnica de Boca. En medio de ese panorama, quien apareció en escena para brindar su opinión fue Fernando Diniz, director técnico de Fluminense.

En medio de una conversación que mantuvo con el diario ‘Olé’, Fernando Diniz, que paralelamente está a cargo del seleccionado brasileño, se mostró bastante sorprendido por la repentina decisión de Almirón de dejar de ser el director técnico de Boca. Una apreciación sincera en medio de una contundente algarabía por el reciente resultado.

“Me sorprendió mucho su salida. Para los dos equipos fue muy difícil. Es una pena. Te deseo suerte, Jorge Almirón, felicitaciones por el gran trabajo”, exteriorizó al respecto el director técnico brasileño de 49 años de edad, aprovechando para destacar lo hecho por su colega durante su estadía en la institución Xeneize.

“Boca llegó muy bien a la final de la Copa Libertadores, con mucha dificultad. Me encontré con uno de los equipos mejor entrenados de toda la competencia. Por eso me sorprendí”, continuó el director técnico, elogiando también la preparación física y la idea de juego que desplegó Boca durante la gran final del certamen desarrollado en territorio brasileño.

“Es el resultado de un trabajo que, si no hubiéramos ganado, no habríamos fracasado. Lo de Boca no es un fracaso, tiene que frenar eso. Quien haya llegado hasta aquí es un campeón. Un campeón no es quien gana el título. Un campeón es quien vive con dignidad, quien respeta y quien trabaja con amor”, completó Fernando Diniz sobre su contrincante en la final de la Libertadores.

Encuesta ¿Boca mereció mejor suerte en la final de la Libertadores? ¿Boca mereció mejor suerte en la final de la Libertadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

+ La trayectoria de Fernando Diniz

Antes de dirigir a Fluminense, Fernando Diniz comandó tácticamente a Votoraty, Paulista, Botafogo SP, Atlético Sorocaba, Audax, Guaratinguetá, Paraná, Oeste, Athletico Paranaense, Sao Paulo, Santos y Vasco da Gama.

+ ¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

Por la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional, Boca visitará a San Lorenzo el próximo miércoles 8 de noviembre a las 19 horas.