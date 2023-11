Las predicciones de astrólogos y clarividentes daban como ganador de la Copa Libertadores a Boca Juniors en la final ante Fluminense. Sin embargo, tanto Giorgio Armas, el Brujo Atahualpa y hasta el gato de TikTok fallaron en su predicción. Sin embargo, hubo un tarotista que acertó su vaticinio y con algunos detalles que se concretaron en la definición.

El usuario de X (Twitter), Can Tarot, se especializa por contar los resultados de River Plate a través de las cartas. Hace algunos días, hizo su predicción respecto a la final de la Copa Libertadores y aseguró que Fluminense sería el ganador. “Me la juego y como dije en mi círculo íntimo, Boca tratará de hacer un buen partido. Pero no se corona campeón”, dijo.

“La Copa se queda en Brasil“, fue lo que aseguró el tarotista de River y tuvo razón. A diferencia de lo que predijo el resto, Fluminense se quedó con el triunfo, lo que le dio méritos a este clarividente. Todo lo contrario a Giorgio Armas, quien tuvo que salir a pedir perdón por fallar en su predicción.

Por supuesto, al acertar su vaticinio, Can Tarot no dudó en vanagloriarse por lo que había anticipado. Tras el 2-1 de Fluminense y el título de la Copa Libertadores, publicó en X (Twitter). “Se los dije. La Copa se queda en Brasil“, dijo. Además, felicitó al conjunto de Río de Janeiro.

Las predicciones que acertó el tarotista de River

Acertar que Fluminense sería el campeón de la Copa Libertadores no fue lo único. Can Tarot también dijo que Germán Cano y John Kennedy marcarían los goles de la final, algo que se cumplió. La diferencia es que también dijo que el colombiano Jhon Arias marcaría un tanto, algo que no se concretó.

De todas maneras, Arias fue una de las grandes figuras de la final. En el gol de Cano, participa en la jugada junto a Keno. Complicó con sus diagonales, así como también cuando se centralizó. Sin dudas, el colombiano también fue de los mejores del equipo de Fernando Diniz en todo el torneo.

En cuanto a las figuras, mencionó a Nino y Marcelo como los destacados de la final. En el caso del capitán del ‘Flu’ tuvo una tarea correcta, mientras que el lateral izquierdo terminó su partido en la segunda parte, pero con una actuación irregular.

Fluminense irá al Mundial de Clubes

El conjunto brasileño quedó confirmado como el último equipo en clasificar al Mundial de Clubes 2023. Se jugará a partir del 12 de diciembre próximo en Arabia Saudita. Fluminense será uno de los candidatos al título, un escalón por detrás del todopoderoso Manchester City.