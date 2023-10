Todo el continente está pendiente de lo que sucederá en noviembre cuando Boca y Fluminense se enfrenten por la final de la CONMEBOL Libertadores, partido que tendrá lugar en el mítico estadio Maracaná.

Para dicho encuentro, los fanáticos del Xeneize y también del Flu están desesperados por lo que serán los tickets, ya que desde CONMEBOL decidieron otorgarles 20 mil entradas por lado. Pero no solo son las ubicaciones lo que mantiene en vilo a los brasileños: en las últimas horas, presentaron una nueva camiseta, pero no la estrenarán contra los de Jorge Almirón, aunque no está asegurado que no la utilicen .

Inspirada en Cartola, que está considerado por diversos músicos como el mayor sambista de la historia de la música brasileña, la nueva pilcha de Fluminense está compuesta por un verde oscuro para toda la prenda, y detalles rosa, donde pueden verse en los puños, el cuello y también en el escudo de la institución.

Cartola, cuando creció, se hizo hincha del elenco brasileño que buscará su primer trofeo del máximo certamen continental, y justo será Boca su contrincante. Y si bien el verde es uno de los colores históricos del elenco que hace de local en el Maracaná, la aparición del rosa tiene que ver con que el sambista era apodado como el Poeta de las Rosas, y también había creado una escuela de samba junto a Carlos Cachaça, Zé Espinguela, llamada Mangueira, y que el color principal es el de los detalles de la nueva indumentaria del Fluzão.

¿Por qué homenajearon a Cartola en la camiseta? El pasado 11 de octubre, el músico brasileño hubiese cumplido 115 años, por lo que decidieron que era el momento de rendirle un tributo. Y ahora lo que todos se preguntan es cuándo estrenarán la nueva indumentaria. ¿Será contra Boca?

Según se pudo saber, en Fluminense no descartan utilizar la camiseta en la final de la CONMEBOL Libertadores, pero su estreno no será frente a Boca . Al contrario, lo harán unos días antes: el jueves 19 de octubre, cuando los dirigidos por Fernando Diniz se enfrenten a Corinthians, los futbolistas saltarán al campo de juego con la nueva pilcha.

Boca vs Fluminense: ¿Hay penales en la final de la Libertadores?

La CONMEBOL decidió hace algunos años cambiar el formato de las finales de la Copa Libertadores, quitando la llave de ida y vuelta para conocer al ganador del título en un partido único. Palmeiras y Flamengo, en dos oportunidades, ganaron las cuatro definiciones con la nueva modalidad desde 2019.

Además, en esta instancia aparece un factor que no venía influyendo en rondas anteriores: el tiempo suplementario. En caso de empatar en los 90 minutos, ambos finalistas deberán jugar media hora más antes de llegar a la tanda de los penales.

¿Cuándo se juega la final de la CONMEBOL Libertadores?

Boca Juniors vs. Fluminense se llevará a cabo el próximo sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná. Aún no se confirmó el horario.

¿Dónde ver la final de la CONMEBOL Libertadores entre Boca y Fluminense?

La final de la CONMEBOL Libertadores se podrá ver en vivo y en directo por Star+.