El cambio reglamentario que pidió Bochini para que Boca no gane la Copa Libertadores

Ricardo Enrique Bochini, leyenda de Independiente y del fútbol argentino, habló para SuperDeportivoRadio en las últimas horas y sus declaraciones sobre el andar de Boca en la CONMEBOL Libertadores 2023 generaron controversia.

Además de haber dejado en claro que va a hinchar por Fluminense en el partido del próximo 4 de noviembre, ya que “futbolísticamente y técnicamente es más y llegó mejor a esta final”, también reclamó la forma en la que llegó el Xeneize al duelo trascendental en Río de Janeiro.

“El otro día hablaba con Bertoni y le decía que es increíble que puedan seguir ganando las copas por penales, tiene que cambiar ese reglamento. Antes nosotros no ganábamos por penales, lo hacía el que metía más goles y jugaba mejor“, dijo el Bocha en su más reciente entrevista.

Luego, le llegó un dardo directo a Boca. “A mí me gustan los equipos que ganan bien las copas o los campeonatos. Boca está pasando las rondas por penales. Hoy capaz va a buscar un empate al Maracaná y ver qué pasa“, declaró el ídolo de Independiente sobre el equipo que dirige Jorge Almirón.

Guste o no, el Xeneize no solo avanzó de ronda merecidamente en la CONMEBOL Libertadores, en la mayoría de sus casos siendo mejor que su rival, sino que cuenta con la jerarquía necesaria para adaptarse a los distintos escenarios que históricamente propuso el torneo más importante del continente. Todo se decidirá el 4 de noviembre en Río.

Las tandas de penales que ganó Boca en la Copa Libertadores 2023

Boca llegó a la final de la Copa como el único equipo en la historia del certamen que pudo alcanzar el juego definitorio sin haber ganado ni un solo encuentro en la fase final, al menos desde que se instauró el formato en 1989.

Todo comenzó con la serie ante Nacional de Uruguay, luego de un partido de vuelta plagado de goles (2-2). Sergio Romero comenzó a avisarle a sus rivales que iba a ser difícil batirlo en la tanda de los penales: dos atajados y una definición exquisita de Valentín Barco para sentenciar el pase del Xeneize a cuartos.

En la siguiente instancia, con Racing como rival, justamente lo que faltaron fueron los goles. El clásico terminó 0-0 tanto en La Bombonera como en el Cilindro y se definió todo en Avellaneda desde los doce pasos, en un escenario más que particular para Chiquito por su fuerte vínculo con la Academia.

Poco le pesó el contexto a Romero para taparle los disparos a Piovi y Sigali, dejándole la posibilidad a Marcos Rojo de sentenciar la tanda para que Boca se meta entre los cuatro mejores equipos de la CONMEBOL Libertadores 2023. Una vez más, el Xeneize se hacía fuerte con los remates desde el punto penal.

Y con esto llegamos a la definición más reciente. Boca y Palmeiras no se sacaron ventajas en La Bombonera, pero en Brasil entregaron un partidazo copero que encontró primero al Xeneize en ventaja gracias al gol de Edinson Cavani pero que, en su mayoría, fue de dominio local. El 1-1 llegó en la segunda parte y la historia ya la conocen.

En esta oportunidad, Raphael Veiga y Gustavo Gómez fueron las víctimas de Chiquito Romero en los remates desde los doce pasos, ubicándolo como figura indiscutible de Boca en la Copa Libertadores 2023 por lo determinante de sus intervenciones. Ahora solo queda un paso.

Boca vs Fluminense: cómo podría repetirse la tanda de penales

La CONMEBOL decidió hace algunos años cambiar el formato de las finales de la Copa Libertadores, quitando la llave de ida y vuelta para conocer al ganador del título en un partido único. Palmeiras y Flamengo, en dos oportunidades, ganaron las cuatro definiciones con la nueva modalidad desde 2019.

Además, en esta instancia aparece un factor que no venía influyendo en rondas anteriores: el tiempo suplementario. En caso de empatar en los 90 minutos, ambos finalistas deberán jugar media hora más antes de llegar a la tanda de los penales.

El cansancio y la mentalidad de cada equipo será clave para surfear los obstáculos que presenta una definición de CONMEBOL Libertadores para quedarse con el tan ansiado trofeo. ¿Cómo va a terminar el Boca – Fluminense? Nadie lo sabe y los escenarios imaginarios son infinitos.