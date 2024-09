Orígenes humildes, pasos por el fútbol europeo y una larga historia en su Brasil natal jugando para clubes como Palmeiras, Cuiabá y ahora Atlético Mineiro. Deyverson tiene una particular historia de vida y es uno de los protagonistas más polémicos de Sudamérica. Tras dejar afuera a Fluminense en los cuartos de final de esta Copa Libertadores, ahora enfrentará a River en las semifinales en lo que no será un partido más para el delantero, ya que si bien nació en Río de Janeiro, se adjudicó ser hincha de Boca y quiere jugar allí en algún momento de su carrera.

Deyverson llegó al Mineiro en el último mercado de pases tras un gran 2024 en Cuiabá, ya que lo ficharon por casi un millón de dólares. En apenas 9 encuentros disputados, el delantero ya anotó tres goles, y dos de ellos fueron ante Fluminense para dejarlo en el camino en cuartos de esta Libertadores.

En las semis intentará hacer lo propio contra River, buscando la llave a la final del certamen para el equipo que ahora dirige Gabriel Milito, que no accede a dicha fase desde 2013, cuando se consagró campeón de América al mando de Cuca como DT. ¿Será Deyverson el verdugo de River en esta Libertadores?

El día que Deyverson expresó que quiere jugar en Boca

A fines del 2023, cuando aún jugaba para Cuiabá, el carismático atacante carioca dialogó con Diario Olé y expresó su deseo de vestir la camiseta xeneize en algún momento de su carrera. “A ver… si un día me suena el teléfono y me dicen: ‘Deyverson, vení a jugar a Boca’. Pfff… Me gustaría porque soy un jugador de ir al frente, y veo que Boca tiene mucho de eso. Con todo el respeto que tengo para Cuiabá, pero hablo por mi sueño de jugar en Boca“, soltó de manera contundente el delantero brasileño.

Además, Deyverson reveló que no solo quiere jugar en Boca, sino que su máximo sueño es ganar la Libertadores con el club de la Ribera: “Pfff, te lo juro por Dios, si gano una Libertadores con Boca sería un Deyverson de la hostia. Una locura de la hostia. Imaginate ser campeón de la Libertadores y llegar a la Bombonera con todos los hinchas cantando. Ojalá yo pueda jugar en Boca y ganar la Libertadores“, destacó en Diario Olé.

Respecto a las chances reales de jugar en Boca, el ex Palmeiras no tuvo filtro y soltó: “Tengo muchas ganas. La verdad que le tengo mucho cariño a la Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial. También por todos los jugadores que jugaron en Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme… Para mí sería una ilusión jugar en Boca, con Felipe Melo. Los dos juntos, ja. No hablé con Melo sobre esto pero lo escuché hablar mucho de sus ganas de jugar en Boca. Ojalá algún día pueda jugar con Felipe Melo en la Bombonera con los hinchas cantando. Sería una locura“.

La dura historia de vida de Deyverson

Cuando llegó a Palmeiras en 2017, en la conferencia de prensa de bienvenida dio detalles sobre los sacrificios que tuvo que realizar para llegar a ser profesional. “Si tengo que contar mi historia aquí, voy a llorar. Para quien no le conoce, ése es mi héroe, mi papá. Dejó su vida por mí. Salí de una familia muy humilde y nunca imaginé que llegaría a este nivel“, contó Deyverson en primera persona.

Además repasó que de chico tuvo que vender “bizcochos” para ayudar económicamente a su familia y que su padre muchas veces no llevaba comida a su casa para poder gastar el poco dinero que tenía para llevarlo a entrenar.

Deyverson fue clave en la obtención de la última Libertadores de Palmeiras

En la edición del 2021, que a la final llegaron Palmeiras y Flamengo, el encuentro se desarrollaba con una paridad absoluta hasta el minuto 90, cuando el duelo se extendió hasta el tiempo suplementario. Allí ingresó Deyverson a jugar los últimos 30 minutos del partido, y en apenas 5′ anotó el 2-1 para el Verdao que termine siendo campeón por segunda vez consecutiva y por tercera en su historia.

¿Cuándo juegan River y Atlético Mineiro por la semifinal de la Copa Libertadores?

Los cuatro semifinalistas tendrán casi un mes para prepararse ya que la ida de las semis serán en la semana del 23 de octubre, mientras que las revanchas se disputarán una semana más tarde. Como River fue el mejor de los primeros cuando terminó la fase de grupos, el partido de ida será en Brasil, mientras que la revancha se jugará en Argentina.

Lógicamente, se esperan dos estadios repletos. La gran final de la Copa Libertadores 2024 será en el Estadio Monumental, el sábado 30 de noviembre, y claramente eso es un plus para River que querrá decir presente en su propio estadio para una final única.