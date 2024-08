Cuando se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores se sabía que la serie entre River y Talleres iba a ser sumamente pareja. A los equipos argentinos no les gusta enfrentarse entre sí en este tipo de competiciones porque se conocen mucho y en este caso particular, en los últimos años tanto el Millonario como la T fueron protagonistas a nivel continental. La ida se jugó en el Kempes el pasado miércoles y los de Núñez se impusieron por 1 a 0 con gol de Paulo Díaz sobre el final.

Si bien la diferencia que sacó el equipo de Marcelo Gallardo es importante, sobre todo porque define en condición de local, la realidad es que todo puede pasar en Núñez y eso lo sabe muy bien Guido Herrera, el arquero de Talleres que dialogó con Telefé y analizó lo sucedido: “Partido parejísimo. En el primer tiempo creo que los dos equipos nos cuidamos muchísimo. Pocas situaciones. Obviamente que después de la lastimosa expulsión de Lucas Suárez, quiera o no, tiene jerarquía River. Quizás nos replegamos un poco más”.

La bronca de Herrera

“Nos da bronca que nos conviertan de pelota parada porque no estábamos sufriendo tanto, no es que River nos llevó por encima. Nos queda la bronca que se abre el partido por una pelota parada y que ahí se empareja todo”, afirmó el arquero de la T.

Además, agregó: “Este equipo sabe de difíciles. Ahora, a masticar la bronca y a pensar en lo que viene, no queda otra. Por ahí no podemos encontrar esa rachita de victorias que son necesarias, hoy otra vez en casa no pudimos. Son partidos diferentes. Son partidos de Copa. Ahora a ganar en la Liga, que tenemos que volver a ganar para quedar en los puestos de arriba, y cuando llegue el miércoles dejar la vida y tratar de ganar el partido que estamos a un gol”.

¿Cuándo vuelven a jugar River y Talleres por la Copa Libertadores?

River recibirá a Talleres por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores el miércoles 21 de agosto desde las 21.30 horas en el Estadio Monumental. Como sucede hace algunas ediciones, el gol de visitante no tiene un valor distinto, por lo que si la T lo gana por la mínima -sea el resultado que sea- habrá penales.