River cayó ante Inter de Porto Alegre por 2 a 1 y, por el 3 a 3 en el global, finalmente el conjunto millonario vio la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores en los penales tras una larga y compleja tanda en donde se ejecutaron 20 remates y ninguno de los dos arqueros logró atajar ni uno de los tiros desde los doce pasos.

Luego de tantas conversiones consecutivas, la serie comenzó a definirse cuando Pablo Solari pateó el suyo y, si bien terminó en gol, fue anulado por haberla tocado con los dos pies tras un tropiezo. Con esto, Inter tenía a tiro la clasificación, pero el uruguayo Carlos De Pena erró el suyo estrellándolo contra el palo, lo que extendió aún más a un punto tal de tener que cambiar de arco para los últimos remates por el desgaste que presentaba el punto penal.

A quien le tocó ejecutar el primero en el otro arco fue al paraguayo Robert Rojas, y fue el primero en errar su ejecución estrellando la pelota contra el travesaño. Acto seguido, Sergio Rochet convirtió el último tanto y se dio la clasificación de Inter a cuartos de la Libertadores.

Horas antes del encuentro en Beira Río, Sebastián Vignolo en ESPN dio un testimonio que luego terminó cumpliéndose referido a los tiros desde el punto penal.

La “predicción” de Vignolo que terminó ocurriendo

El conductor de F90, en su programa, no anduvo con vueltas al mediodía del pasado martes, en las víspera del duelo entre Inter y River en Porto Alegre. Cuando se encontraban haciendo un paneo general del estadio Beira Río mostrando las condiciones del campo de juego, el jornalista expresó una declaración contundente.

“Esas cosas de las brujas yo la verdad que no las creo, pero si hay penales, que no sean en ese arco (el que terminó definiendo la ronda). No por lo que vi, sino por lo que me contaron. Para River, que sea en el otro“, soltó Vignolo. Será creer o reventar, pero el cambio de arcos terminó siendo un factor para que el Millonario quede eliminado de la Copa Libertadores ante Inter.

¿Qué le queda a River en 2023?

Habiendo caído en octavos de la Copa Libertadores y ya sin chances en la Copa Argentina al haber quedado eliminado ante Talleres, a River solo le queda la Copa de la Liga 2023 en el segundo semestre del año, además de las finales nacionales pendientes con Boca que aún no tienen fecha definida.