OFICIAL: días y horarios CONFIRMADOS para Boca vs. Racing por la Copa Libertadores

Con todos los cruces confirmados, no quedan dudas de que Boca vs. Racing será el duelo más atractivo de los cuartos de final de la Copa Libertadores (se podrá ver por Star+). Por eso, con la confirmación de que no habrá público visitante en cada uno de los encuentros, lo único que restaba saber era cuándo se iba a disputar cada encuentro de la serie.

Cerca del mediodía del viernes, CONMEBOL hizo oficial todo el calendario de los cuartos de final del certamen continental. De esta manera, ya está todo listo para la llave entre argentinos que se abrirá en La Bombonera y se definirá en el Cilindro de Avellaneda.

Cuándo juegan Boca vs. Racing por la Copa Libertadores

CONMEBOL determinó que el partido de ida entre Boca y Racing en La Bombonera sea el miércoles 23 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina). La vuelta, a disputarse en el Estadio Presidente Perón, será el miércoles 30 de agosto a la misma hora. ¡Noche de Copa Libertadores!

Dónde ver Racing vs. Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Los encuentros de Boca Juniors vs. Racing Club en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.

El último Racing – Boca por Copa Libertadores

Estos dos equipos ya se vieron las caras en los cuartos de final de la edición de la Libertadores 2020. En la ida, la Academia se impuso por 1 a 0 con gol de Lorenzo Melgarejo, pero el Xeneize lo dio vuelta en La Bombonera con tantos de Eduardo Salvio y Sebastián Villa.