El mundo del fútbol vuelve a encontrar a Boca Juniors en una final de Copa Libertadores de América. Y una vez más la mística -o como quieran llamarle- de los penales fue la que depositó al Xeneize nuevamemente a las puertas de la gloria. Pero esta vez la cosa es aún más increíble.

¿Por qué? No solo Boca se convirtió en el primer equipo en la historia en alcanzar la final del certamen más importante a nivel continental sin ganar un solo partido en los denominados “mata-mata”, sino que el último encuentro de esta característica en el que triunfó el Xeneize fue…¡hace casi 3 años!

En diciembre de 2020, en aquella CONMEBOL Libertadores atípica por la pandemia, Boca venció 2 a 0 a Racing por la vuelta de los cuartos de final en La Bombonera sin saber que esa sería la última victoria en definiciones hasta la actualidad. Luego vendría la eliminación ante Santos en semifinales y después sendas despedidas en octavos de final frente a Inter y Corinthians en 2021 y 2022, respectivamente.

En esta edición, el equipo de Jorge Almirón salió primero en su grupo y en octavos tuvo que verse las caras frente a Nacional de Uruguay. Fue 0-0 en tierras charrúas y un emotivo 2-2 en La Boca que llevó la definición a los penales, donde Sergio “Chiquito” Romero comenzaría a escribir su propia historia con la azul y oro.

Ya en cuartos llegó otro cruce caliente frente a Racing y una nueva clasificación desde los 12 pasos tras dos igualdades sin goles en La Ribera y en Avellaneda. Otra vez Chiquito Romero, esta vez frente al club que lo vio nacer futbolísticamente, hacía aún más gigante su figura.

Y llegó entonces la serie ante Palmeiras, en la que Boca, pese a ser superior en 3 de los 4 tiempos de los 180 minutos, no pudo prevalecer y hasta terminó “rogando” llegar a los penales por una infantil expulsión de Rojo que le complicó los planes en el Allianz Parque.

¿Penales, dijeron? Romero otra vez atendió el teléfono y volvió a brillar para tapar dos en la definición y confirmar el pasaje a la gran definición ante Fluminense en el mítico Maracaná.

Lo cierto es que, mientras Pol Fernández metía ese penal decisivo y Boca confirmaba su presencia en una nueva final, las tendencias en Twitter marcaban a Almirón en lo más alto, pero no precisamente por los elogios. Es que el DT, según sus propios hinchas reclaman, no acertó en los cambios y fue el responsable de que Boca sufra más de la cuenta en el final. El siempre cruel mundillo de las redes sociales acusa que Boca está en la final “a pesar de” y no “gracias” al ex entrenador de Lanús y San Lorenzo.

El destino, la suerte y el siempre hostil camino del fútbol decidirá finalmente si Boca y Almirón pueden levantar la tan ansiada 7° Copa Libertadores para el club el próximo 4 de noviembre en Río de Janeiro. También quedará claro aquel sábado si Almirón podrá ganarse un lugarcito en la enorme historia del club de La Ribera.

Lo que sí está confirmado es que, pase lo que pase, no necesitará ganar para lograrlo. A un empate de la gloria.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2023?

Boca y Fluminense jugarán el próximo sábado 4 de noviembre la gran final del certamen continental en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

¿Cuántos penales atajó Sergio Romero en Boca?

Desde su llegada a Boca, el arquero atajó 12 penales de los 23 que le ejecutaron.