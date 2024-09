Este martes se volverán a ver las caras en Barranquilla las selecciones de Colombia y Argentina, protagonistas de la última final de Copa América, por la octava fecha de las Eliminatorias CONMEBOL. En diálogo con la prensa cafetera, un campeón del mundo en 1986 como Ricardo Bochini marcó a los tres futbolistas de los que deberá cuidarse especialmente el equipo que conduce Lionel Scaloni.

“Luis Díaz es el mejor que tienen”, aseguró el ídolo de Independiente de Avellaneda. Y continuó: “También me parece interesante el lateral izquierdo, Johan Mojica y, por último, el volante Richard Ríos. Esos jugadores son los más fuertes de la Selección Colombia, quienes tienen bastante categoría y marcan la diferencia”, le dijo El Bocha a Caracol.

Curiosamente, Ricardo Bochini no hizo referencia a James Rodríguez, organizador y capitán de la Selección Colombia, de gran producción en la última Copa América, que el entrenador Néstor Lorenzo ya confirmó que estará en cancha.

“Los otros acompañan y, por supuesto, son importantes, pero esos hombres son los que marcan la diferencia”, redondeó el exjugador de la Selección Argentina sobre el resto de los integrantes del plantel subcampeón de América, que actualmente se ubica en la tercera posición de las Eliminatorias CONMEBOL.

Richard Ríos fue una de las revelaciones de la última Copa América.

El clima no juega, según Bochini

Ricardo Bochini no cree que deba ponerse la mirada ni en las condiciones climáticas que se presentarán en Barranquilla ni en el horario para el que se programó el encuentro entre Colombia y Argentina, una situación que generó discordia y dardos cruzados en los días previos.

“Los futbolistas de Colombia juegan todos afuera, entonces, al igual que los argentinos, deben aclimatarse al calor. Eso de que están acostumbrados, no sé, ya que hace mucho que no están en su país. Es distinto que cuando se va a jugar contra un equipo de Barranquilla, que entrena y juega ahí. Puede que haya alguna ventaja, pero no creo que sea el caso”, señaló.

Lorenzo confirmó la presencia de James Rodríguez

Aunque se había puesto en duda la presencia de James Rodríguez en el encuentro ante Argentina, Néstor Lorenzo confirmó en su última rueda de prensa que el capitán está listo para saltar al terreno de juego. “Va a jugar desde el arranque, así que si hay alguien que está dudando y tiene que salir a comprar la entrada, que lo haga que James juega”, dijo el DT.