Por la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2024, la Selección Española enfrentará este lunes a su par de Albania en el Dusseldorf Arena. La Roja, que acumula dos victorias en el torneo, apunta a cerrar esta instancia con puntaje ideal.

Entre las grandes actuaciones individuales en el equipo de Luis de la Fuente destaca la de Lamine Yamal. A la joya de Barcelona no se le notó la presión por haber sido titular en los dos primeros encuentros de tamaño torneo e incluso le dio una asistencia a Dani Carvajal en el debut ante Croacia.

Pero, detrás de una emergente estrella del fútbol que defiende la camiseta de España hay un chico que aún transita la escuela secundaria. Incluso, en cada entrevista actualiza sobre sus estudios, que no los abandonó a pesar de estar en Alemania representando a su país.

“Me he traído los deberes porque estoy en 4º de la ESO, tengo clases por la web y voy bien; Hago deberes on-line y se los tengo que mandar al profesor. Espero que no me desapruebe“, comentó antes del torneo Yamal, que se encuentra ahora con otro obstáculo que podría afectar a la RFEF.

La multa que puede pagar España por usar a Lamine Yamal en la Eurocopa

El duelo ante Albania por la última jornada de la fase de grupos podría ser un dolor de la cabeza para la Roja. Es que, si Lamine Yamal tiene minutos, podría afrontar una multa de 30 mil euros por parte del Gobierno de Alemania. La ley laboral de aquel país indica que los menores de 18 años no pueden trabajar después de las 20 horas y el partido es a las 21.

Sin embargo, existe una excepción para deportistas, que extiende esta normativa hasta las 23, hora estipulada para el final del duelo. A pesar de ello, las actividades posteriores, como entrevistas, también cuentan como trabajo, algo que podría hacer que la RFEF pague.

El plantel de España en la Eurocopa

Arqueros: Unai Simón – Alex Remiro – David Raya

Defensores: Aymeric Laporte – Robin Le Normand – Nacho – Dani Vivian – Marc Cucurella – Alejandro Grimaldo – Dani Carvajal – Jesús Navas

Mediocampistas: Rodri – Martín Zubimendi – Mikel Merino – Fabián Ruiz – Pedri – Álex Baena – Fermín López

Delanteros: Mikel Oyarzábal – Lamine Yamal – Nico Williams – Dani Olmo – Ayoze Pérez – Ferrán Torres – Álvaro Morata – Joselu

DT: Luis De La Fuente