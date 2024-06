Desde el 14 de junio, una nueva edición de la Eurocopa se pondrá en marcha en Alemania. La Selección Española, campeona del certamen en 2008 y 2012, busca volver a levantar el título tras haberse quedado en las semifinales del torneo disputado en 2021, dilatado un año por la pandemia del Covid-19.

Con Luis de la Fuente al mano, la Roja tiene definidos a sus 26 representantes para la competencia del viejo continentes. En la convocatoria destaca el joven Lamine Yamal, que puede marcar un récord en la Eurocopa.

Con apenas 16 años, cumplirá 17 un día antes de la final, puede convertirse en el futbolista más joven en disputar el evento. La joya irrumpió en Barcelona con 15 y, casi 5 meses después, se ganó rápidamente su lugar en la Selección Española.

En una entrevista con As, Yamal reveló que la Eurocopa no será su única preocupación durante el próximo mes. Es que, por su edad, transita la ESO, escuela secundaria en España, de manera virtual y continuará haciéndolo desde Alemania.

“Me he traído los deberes porque estoy en 4º de la ESO, tengo clases por la web y voy bien; Hago deberes on-line y se los tengo que mandar al profesor. Espero que no me desapruebe“, explicó el prometedor delantero.

Además, destacó lo rápido que se lanzó su carrera: “Hace nada, estaba viendo la Eurocopa tumbado en el sofá, con mi madre“. Y explicó el objetivo de España: “No venimos de paseo, sino a hacer historia. Espero llegar lejos en la Euro, así que veré los Juegos Olímpicos por la tele“.

El grupo de España en la Eurocopa 2024

La Roja tendrá una exigente primera parada en el certamen continental. Debutará el sábado 15 ante la siempre complicada Croacia por la primera jornada. Luego, el jueves 20, chocará ante Italia, mientras que cerrará la fase de grupos ante Albania, el lunes 24.