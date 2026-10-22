Dónde ver EN VIVO Beşiktaş vs. Crystal Palace por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Beşiktaş recibe a Crystal Palace este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Hay puntos que ya empiezan a pesar en la tabla general de la fase de liga y ninguno de los dos quiere quedarse afuera de la pelea por meterse entre los mejores puestos.

Una victoria acá deja a cualquiera de los dos con chances serias de meterse entre los primeros puestos de la fase de liga, que todavía reparte pocas certezas mirando los playoffs de febrero.

La actualidad de ambos equipos

El Beşiktaş llega con el envión de dos victorias seguidas en la competencia, la última una remontada como visitante ante Hoffenheim por 3-2 que lo dejó con puntaje perfecto. Está cuarto con 6 puntos en dos partidos, un arranque que lo mete de lleno en la pelea por los puestos de privilegio.

El Crystal Palace, en cambio, viene de perder 3-2 como visitante frente al Lyon después de haber arrancado con un triunfo contundente por 4-0 ante Lech Poznan. Quedó 15° con 3 unidades y necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en una fase de liga donde cada punto cuenta para meterse entre los clasificados directos.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium .

y . Beşiktaş suma 6 puntos tras vencer a Hoffenheim y Marseille.

suma 6 puntos tras vencer a Hoffenheim y Marseille. Crystal Palace suma 3 puntos en el torneo.