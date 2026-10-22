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Europa League

Dónde ver EN VIVO Beşiktaş vs. Crystal Palace por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Beşiktaş vs. Crystal Palace, Europa League
Beşiktaş vs. Crystal Palace, Europa League

Beşiktaş recibe a Crystal Palace este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Hay puntos que ya empiezan a pesar en la tabla general de la fase de liga y ninguno de los dos quiere quedarse afuera de la pelea por meterse entre los mejores puestos.

Una victoria acá deja a cualquiera de los dos con chances serias de meterse entre los primeros puestos de la fase de liga, que todavía reparte pocas certezas mirando los playoffs de febrero.

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La actualidad de ambos equipos

El Beşiktaş llega con el envión de dos victorias seguidas en la competencia, la última una remontada como visitante ante Hoffenheim por 3-2 que lo dejó con puntaje perfecto. Está cuarto con 6 puntos en dos partidos, un arranque que lo mete de lleno en la pelea por los puestos de privilegio.

El Crystal Palace, en cambio, viene de perder 3-2 como visitante frente al Lyon después de haber arrancado con un triunfo contundente por 4-0 ante Lech Poznan. Quedó 15° con 3 unidades y necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en una fase de liga donde cada punto cuenta para meterse entre los clasificados directos.

Horario del partido

  • Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
  • Chile: Disney+ Premium, ESPN5
  • Perú: ESPN2, Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
  • Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
  • México: Claro Sports
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN
  • Costa Rica: Claro Sports
  • Guatemala: Claro Sports
  • Panamá: Claro Sports, TVMax
  • El Salvador: Claro Sports
  • Honduras: Claro Sports
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 5

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
  • Beşiktaş suma 6 puntos tras vencer a Hoffenheim y Marseille.
  • Crystal Palace suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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