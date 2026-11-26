Sparta recibe a AZ Alkmaar este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el epet ARENA. Sparta viene de caer 1-3 ante Bournemouth y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. AZ Alkmaar viene de caer 1-2 ante Juventus y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sparta y AZ Alkmaar
Sparta (4-3-3): Jakub Surovčík, Ki-Jana Hoever, Loïc Mbe Soh, Pavel Kadeřábek, Martin Suchomel, Patrik Vydra, Sivert Mannsverk, Andy Irving, Ebrima Singhateh, Jonatan Braut Brunes, Josimar Alcócer.
AZ Alkmaar (4-3-3): Jari De Busser, Denso Kasius, Wouter Goes, Wesley Hoedt, Mees De Wit, Dave Kwakman, Valdemar Byskov Andreasen, Peer Koopmeiners, Calvin Stengs, Bendegúz Kovács, Ro-Zangelo Daal. DT: Lee-Roy Echteld.
Bajas y ausentes de Sparta y AZ Alkmaar
Sparta:
- Teo Quintero (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
- Nick Verschuren (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Michael Brouwer (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
- Bruno Martins Indi (ausencia; vuelve en 1 fecha)
AZ Alkmaar:
- Jizz Hornkamp (ausencia)
- Weslley Patati (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Lewis Schouten (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Jeroen Zoet (ausencia)
- Stije Resink (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Sparta y AZ Alkmaar: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 26 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: epet ARENA
- Historial: 2 cruces — Sparta ganó 0, AZ Alkmaar ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 19/03/2026: Sparta 0-4 AZ Alkmaar
- Próximo partido de Sparta: vs. Red Bull, jueves 10 de diciembre
- Próximo partido de AZ Alkmaar: vs. Sturm Graz, jueves 10 de diciembre