Ferencvaros y NK Celje se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Groupama Arena, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ferencvaros recibe a NK Celje este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Groupama Arena. Con paso perfecto en las últimas fechas, el equipo húngaro llega con la chance de meterse entre los primeros puestos de la fase de liga. Enfrente tiene a un rival que viene de ganar pero que todavía no logra despegar en la tabla general.

Es una buena oportunidad para el Ferencvaros de estirar su ventaja en la zona alta y para el NK Celje de dar un golpe que le cambie el ánimo en el torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Ferencvaros llega entonado: ganó sus últimos tres partidos, incluido un triunfo afuera ante el Milan, y hoy marcha tercero con 12 puntos en cuatro fechas. La localía y el envión anímico lo ponen como el candidato lógico para quedarse con los tres puntos en el Groupama Arena.

El NK Celje, en cambio, viene de un andar irregular. Después de caer feo de local contra el Omonia, logró un empate y ahora llega de ganarle 3-2 al Sturm Graz como visitante, lo que le dio un poco de aire. Aun así, está 25° con apenas 4 unidades y necesita sumar afuera para no quedar relegado del todo en la pelea por avanzar de fase.

El historial entre Ferencvaros y NK Celje

El historial entre ambos es muy corto: apenas se cruzaron una vez, en 2019, y el Ferencvaros se impuso con claridad 2-0 de visitante en aquella ocasión. No hay demasiada estadística para sacar conclusiones, pero el único antecedente directo favorece por completo al equipo húngaro.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 15/06/2019 NK Celje vs. Ferencvaros 0-2 Club Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 11

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis