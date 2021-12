El bombazo que significó el fichaje de Lionel Messi por el Paris Saint-Germain a mediados de año sentó un precedente en el fútbol mundial. En plena crisis, el Barcelona no está en condiciones de sostener los altos salarios de sus mejores jugadores y la Pulga fue uno de los "sacrificados" durante los últimos meses. A su vez, el Blaugrana recientemente anunció la contratación de Ferrán Torres por una suma que ronda los 50 millones de euros y muchos se preguntan cómo se pudo realizar dicha maniobra ante los problemas económicos que atraviesa el club catalán.

En línea con la reestructuración financiera de los Culés, muchas figuras que no han rendido durante las últimas temporadas ya tendrían los días contados en el plantel que actualmente dirige Xavi Hernández. Los rumores comenzaron desde el lado de Philippe Coutinho, debido a que existe un interés del fútbol de Brasil para repatriarlo en el corto plazo. El Palmeiras podría ser el destino del ex Liverpool, quien no ha podido triunfar en el Barcelona después de los 120 millones que invirtieron en él en 2018.

En 2017, el Blaugrana desembolsó poco más de 100 millones de euros para adqurir a Ousmane Dembélé luego de convertirse en la estrella del Borussia Dortmund. El "Mosquito" nunca pudo asentarse en el equipo debido a las recurrentes lesiones que sufrió desde su arribo a LaLiga y, según reportó Mundo Deportivo, el PSG podría hacer una maniobra similar a la que ejecutó para llevarse a Lionel Messi. El francés termina su contrato en junio de 2022 y el conjunto parisino se lo podría llevar gratis en 6 meses.

"El PSG va a por Dembélé", tituló el medio catalán dando a conocer el interés del Paris Saint-Germain en hacerse de los servicios del delantero del Barcelona. Moussa Sissoko, representante del Ousmane Dembélé, ya habría entablado conversaciones con la dirigencia del equipo que comanda Mauricio Pochettino para poder concretar el pase en las primeras semanas de enero. Con el contrato de Dembélé a punto de vencer, el jugador está habilitado a negociar con otros clubes para definir su futuro y no ve con malos ojos regresar a su país natal para competir al máximo nivel con figuras de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr.