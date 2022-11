Faltando menos de 3 meses para el inicio del Mundial de Qatar, estalló la noticia de que Mathias Pogba, el hermano de Paul, acusó al volante de la Juventus de hacer magia negra para lesionar a Kylian Mbappé: "Mi hermano le hizo una brujería a Mbappé para lesionarlo", tiró Mathias.

Desde ese entonces, las lesiones han sido más que un dolor de cabeza para la selección francesa, que ha perdido a varias figuras, y que tiene en duda la presencia de Karim Benzema, quien en la práctica de hoy salió lesionado, quedando fuera del debut ante Australia, y quizá de todo el Mundial. Acá, los jugadores que perdió Francia por lesión.

Paul Pogba

Delatado por su hermano por presunta magia negra, fue el primero en lesionarse y en quedarse afuera de la máxima cita futbolera. Durante la pretemporada con la Vecchia Signora, sufrió una lesión en el menisco de su pierna derecha y decidió someterse a una terapia conservadora para evitar pasar por quirófano y así garantizar su presencia en el Mundial. Sin embargo, la terapia conservadora no dio los resultados esperados y, finalmente, se operó a principios de septiembre, algo que ha alargado los plazos de su recuperación.

Ngoló Kanté

Es el segundo en la lista, tras sufrir una lesión muscular en sus isquiotibiales, el mediocampista del Chelsea sufrió una recaída que lo marginó del Mundial. Sin jugar desde el 14 de agosto, tuvo que someterse a una operación para poder recuperarse de manera óptima.

Presnel Kimpembe

Otro campeón del mundo que no pudo ser convocado por lesión. El defensor del Paris Saint Germain, no se recuperó lo suficiente de una lesión en un tendón de Aquiles, por lo que el 14 de noviembre se confirmó que no sería parte del equipo que viaje a Qatar.

Mike Maignan

El arquero del Milan, que lleva una temporada y media con un gran rendimiento en el equipo italiano, siendo campeón de la Serie A tras 10 años, estará inactivo hasta enero del 2023, debido a una lesión en uno de sus gemelos, de la cual, al igual que Kanté, se resintió y le llevará más tiempo de recuperación del pensado.

Christopher Nkunku

El pasado martes 15 de noviembre Christopher Nkunku se retiró lesionado del entrenamiento de la Selección de Francia previo al arranque de la Copa del Mundo, debido a un golpe en su rodilla. Los primeros estudios médicos realizados esa misma noche arrojaron que se trataba de un esguince. Sin embargo, se volvió a analizar con mayor profundidad y los resultados dieron una rotura del ligamento externo de su rodilla izquierda.