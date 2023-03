La Selección Argentina vuelve al ruedo tras consagrarse campeona del mundo en exactamente 11 días y al margen de poder ver por primera vez a los héroes de Qatar en una cancha, otro de los actractivos que prometían los amistosos ante Panamá y Curazao en el Monumental y el Madre de Ciudades respectivamente era el posible debut de Alejandro Garnacho como internacional con la camiseta albiceleste.

Sin embargo, este domingo en la Premier League, su presencia en Argentina se puso en jaque debido a que el joven extremo de 18 años ingresó desde el banco de suplentes en el Manchester United pero sufrió una dura entrada que lo dejó sentido físicamente. Luego, y pese a haber ingresado minutos atrás, el entrenador Erik ten Hag decidió sacarlo del campo de juego, despertando preocupación absoluta sobre el estado físico de Garnacho.

Para peor, se difundieron imágenes de su salida del Old Trafford en donde se lo vio con muletas y una bota ortopédica, signos completamente negativos pensando en una simple molestia e incluso en una lesión leve. Pese a estas preocupantes capturas tomadas en las inmediaciones del estadio, el DT del United brindó tranquilidad.

En conferencia de prensa, ten Hag soltó: "Fue una mala entrada. Creo que se torció el tobillo. No quería arriesgarme, quería a todos los jugadores al 100%"; no creo que sea tan grave”. De esta manera, descartó que se trate de algo grave, pero en Argentina aún no conocen con certeza si llegará a estar presente el próximo 23 de marzo y el 28 en los amistosos donde figura por primera vez como integrante de la Selección Mayor. Aún así, la novedad sobre su físico invita a alentar con que pueda decir presente.