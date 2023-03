Absolutamente toda Italia se ve conmocionada por el impacto inmediato de Mateo Retegui en la selección nacional en sus primeros dos partidos, anotando en cada uno de ellos. El crack de Tigre, cuyo pase le pertenece a Boca, prácticamente aseguró su salto a Europa a nivel clubes para el próximo semestre.

Los hinchas de la Azzurra deliran con el presente de "Chapita", pero existen aquellos que repudiaron su convocatoria al tratarse de un jugador no nacido en el país ni adaptado a las tradiciones, como el idioma. La crítica más rutilante provino de una exestrella italiana: ni más ni menos que Mario Balotelli.

A través de su cuenta de Instagram, el ex Manchester City no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar de la citación de Retegui. "Hay más delanteros en Italia que están en forma, créanme. Arrepentirse es el sentimiento de aquellos que regularmente no aprenden la lección y llegan una vez que todo ha terminado. O simplemente, nunca llegan", escribió en redes sociales.

Incluso esto generó la devolución de Mancini, DT de Italia, quien le dedicó algunos segundos en su más reciente conferencia de prensa. "Estoy bastante tranquilo y es suficiente. Leí que lo siguen varios clubes, quizás entonces no vimos mal. Esas redes sociales me parecen polémicas sin sentido. No sé a qué se refiere, pero amo demasiado a Mario, espero que esté realmente en forma", concluyó. Un mensaje de convencimiento absoluto que no hace más que respaldar al delantero del Matador. Mal no lo viene haciendo...